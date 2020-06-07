Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения 🔊 Воспроизвести







23 сотрудника полиции пострадали в результате протестов в защиту прав темнокожих, проходивших в Лондоне. Такие данные появились на сайте полиции города, сообщают vesti.ru.



Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 6 июня пострадали 10 правоохранителей, в том числе сотрудница полиции, упавшая с лошади. В ходе протестов в субботу были задержаны 14 человек, передает



В субботу по центру Лондона прошли тысячи человек, проигнорировав просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост инфицирования коронавирусом COVID-19. Ранее участники протеста Black Lives Matter в столице Великобритании бросали бутылки в конную полицию, пытаясь спровоцировать конфликт. Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 6 июня пострадали 10 правоохранителей, в том числе сотрудница полиции, упавшая с лошади. В ходе протестов в субботу были задержаны 14 человек, передает РИА Новости. В субботу по центру Лондона прошли тысячи человек, проигнорировав просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост инфицирования коронавирусом COVID-19. Ранее участники протеста Black Lives Matter в столице Великобритании бросали бутылки в конную полицию, пытаясь спровоцировать конфликт.



Ранее в городах США прошли протесты и прокатилась волна беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Солидарные акции проходят также в столицах стран Европы Категории: в Европе Ключевые слова: беспорядки, расизм, Лондон, COVID-19 — статья прочитана 104 раза Комментарии