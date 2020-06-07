Пройдут ли в Эстонии в ближайшее время акции, участники которых осудят насилие полиции? 🔊 Воспроизвести Вчера поздно вечером в Эстонии произошла перестрелка, унёсшая человеческие жизни. О подробносятх события рассказывает rus.postimees.ee.



Фото: rus.postimees.ee







Сегодня, 7 июня, в 00.40 полицейские задержали 32-летнего мужчину, который накануне вечером в 22 часа открыл стрельбу в волости Ляэнеранна на заправке вблизи Лихула по незнакомым людям, двое из которых скончались, еще трое — мужчина и двое маленьких детей — были ранены.



Полиция и прокуратура раскрыли подробности этого трагического происшествия на пресс-конференции.



Ляэнеский префект Кайдо Кыпласа сообщил, что полиция задержала вооруженного человека после нескольких перестрелок. Никто в ходе них не пострадал, одна пуля угодила в шлем полицейского. Сегодня, 7 июня, в 00.40 полицейские задержали 32-летнего мужчину, который накануне вечером в 22 часа открыл стрельбу в волости Ляэнеранна на заправке вблизи Лихула по незнакомым людям, двое из которых скончались, еще трое — мужчина и двое маленьких детей — были ранены.Полиция и прокуратура раскрыли подробности этого трагического происшествия на пресс-конференции.Ляэнеский префект Кайдо Кыпласа сообщил, что полиция задержала вооруженного человека после нескольких перестрелок. Никто в ходе них не пострадал, одна пуля угодила в шлем полицейского. Кыплас уточнил, что трагические события начались около 21.40 в субботу, когда в полицию поступило сообщение, что на заправке Лихула автомобиль Subaru врезался в два автомобиля и стену здания, а водитель скрылся с места происшествия. У полиции на данный момент нет информации, что на заправке произошла перебранка.



Через десять минут в полицию уже сообщили, что за скрывшимся с места ДТП водителем едет мотоциклист, который был свидетелем аварии. Еще примерно через десять минут поступило сообщение о выстрелах.



Выяснилось, что стреляли в пятерых человек. Один из взрослых скончался на месте, а второй в машине скорой помощи. Ранены также один взрослый и дети в возрасте трех и пяти лет. Кыплас уточнил, что взрослому пострадавшему разрешили продолжить лечение дома, а двое маленьких детей в тяжелом состоянии находятся в больнице.



Один из погибших — ехавший за подозреваемым мотоциклист, остальные жертвы случайно оказались на место происшествия в автомобиле, в котором была молодая семья — жена, муж и двое детей.



В задержании стрелка участвовали более 50 полицейских (рисковавших, надо полагать своей жизнью - уточнение от "Обзора").



По словам ведущего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Кристине Тамм, подозреваемый 32-летний мужчина, у которого ранее были проблемы с законом. У него есть разрешение на оружие, у него обнаружили множество огнестрельного оружия. «По предварительным данным, подозреваемый употреблял алкоголь, но употреблял ли он что-либо еще, выяснится в ходе следствия», - сказала Тамм, добавив, что подозреваемый работал в медицинской сфере.



Дача подозреваемого расположена вблизи места преступления, но он живет и работает в Таллинне.



«Точное число выстрелов останется, скорее всего, неизвестным, поскольку в лесу состоялся ряд перестрелок», - сказал Кыплас.



Префект добавил, что требует проверки информация о членстве подозреваемого в Кайтселийте. «Известно, что он был связан с Кайтселийтом», - сказал Кыплас.



Кыплас уточнил, что подозреваемого еще не допрашивали, поэтому невозможно дать и комментарии о мотивах его поступках. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: заправка, перестрелка География: Эстония, Таллин — статья прочитана 212 раз Комментарии