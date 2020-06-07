И эти люди жалуются на безденежье?: Наташа Королева взбесила россиян маской по цене автомобиля 🔊 Воспроизвести Защитный аксессуар с полудрагоценными камнями стоит 350 тысяч рублей (примерно 4500 евро), сообщает msn.com со ссылкой на "Комсомольскую правду"



Наташа Королева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети







Еще в самом начале эпидемии в России, когда оценить масштаб событий было невозможно, знаменитости между собой устроили



- Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты, - отрекламировала певица, поблагодарив подругу-дизайнера за маску, сделанную "с учетом всех медицинских норм". - Танюша, спасибо! Очень круто, очень фэшн!



Как выяснилось, этот эффектный аксессуар, расшитый полудрагоценными камнями, произведен в единственном экземпляре специально для Королевой и стоит порядка 350 тысяч рублей. Тогда многие отнеслись к этому спокойно: если звезда прилично зарабатывает и может себе позволить такую "красоту" - почему бы и нет? Однако, после



- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей, - пожаловался недавно стриптизер изданию "Телепрограмма". - Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!



После таких заявлений Тарзана блогеры "отряхнули" видео его жены и принялись на все лады склонять "транжир-артистов".



"Маска Наташи Королевой стоит 350 тысяч рублей. И эти люди жалуются на безденежье?", "Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа?", "Артист должен оставаться прежде всего человеком. Пандемия - не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!", "Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства", - возмущаются пользователи крупных пабликов в соцсетях.



Между тем, сами супруги уже не раз оправдывались за свою неосторожную фразу. Как уверяет Наташа Королева, ее мужу приписали слова, которых он не произносил, и финансовых проблем в семье нет. Еще в самом начале эпидемии в России, когда оценить масштаб событий было невозможно, знаменитости между собой устроили негласную гонку за самую роскошную маску . Звезды призывали красиво бороться с коронавирусом, демонстрируя на лице самые невероятные дизайнерские творения. Пальма первенства в этом соревновании, безусловно, досталась Наташе Королевой.- Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты, - отрекламировала певица, поблагодарив подругу-дизайнера за маску, сделанную "с учетом всех медицинских норм". - Танюша, спасибо! Очень круто, очень фэшн!Как выяснилось, этот эффектный аксессуар, расшитый полудрагоценными камнями, произведен в единственном экземпляре специально для Королевой и стоит порядка 350 тысяч рублей. Тогда многие отнеслись к этому спокойно: если звезда прилично зарабатывает и может себе позволить такую "красоту" - почему бы и нет? Однако, после скандальных заявлений ее мужа настроение пользователей соцсетей кардинально поменялось.- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей, - пожаловался недавно стриптизер изданию "Телепрограмма". - Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!После таких заявлений Тарзана блогеры "отряхнули" видео его жены и принялись на все лады склонять "транжир-артистов"."Маска Наташи Королевой стоит 350 тысяч рублей. И эти люди жалуются на безденежье?", "Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа?", "Артист должен оставаться прежде всего человеком. Пандемия - не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!", "Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства", - возмущаются пользователи крупных пабликов в соцсетях.Между тем, сами супруги уже не раз оправдывались за свою неосторожную фразу. Как уверяет Наташа Королева, ее мужу приписали слова, которых он не произносил, и финансовых проблем в семье нет. Категории: в России Ключевые слова: королева, Наташа Королева, Тарзан, маски — статья прочитана 189 раз Комментарии