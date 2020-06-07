Умирающий лебедь - на крыше театра 🔊 Воспроизвести







На прошлой неделе случайные прохожие, оказавшиеся рядом с Литовским национальным театром оперы и балета (ЛНТОБ), могли увидеть совершенно уникальное зрелище: на крыше театра играла музыка и танцевала балерина.



Как пояснила потом пресс-служба ЛНТОБ, это балерина Олеся Шайтанова таким образом приняла участие в акции «Спасибо, Литва!», с помощью которой наша страна благодарит всех, кто помог Литве победить пандемию коронавируса.



Видео, подготовленное Литовским национальным театром оперы и балета, в котором балерина О. Шайтанова танцует «Умирающего лебедя» на фоне виднеющегося вдали главного символа Литвы - замка Гедиминаса, завоёвывает всё больше поклонников. Более 60 000 зрителей уже просмотрели его только в соцсети Facebook, им охотно делятся выходцы из Литвы и любители балета во всем мире. Как пояснила потом пресс-служба ЛНТОБ, это балерина Олеся Шайтанова таким образом приняла участие в акции «Спасибо, Литва!», с помощью которой наша страна благодарит всех, кто помог Литве победить пандемию коронавируса.Видео, подготовленное Литовским национальным театром оперы и балета, в котором балерина О. Шайтанова танцует «Умирающего лебедя» на фоне виднеющегося вдали главного символа Литвы - замка Гедиминаса, завоёвывает всё больше поклонников. Более 60 000 зрителей уже просмотрели его только в соцсети Facebook, им охотно делятся выходцы из Литвы и любители балета во всем мире.



Олеся Шайтанова с отличием окончила Киевское государственное хореографическое училище и три года танцевала в труппе Украинского национального театра оперы и балета. Частью труппы ЛНОБТ она стала в 2016 году.







Дебютировав в Вильнюсе в роли Китри - на премьере «Дон Кихота», она за четыре года в литовской столице подготовила много запомнившихся ролей: Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Лене и Уборщица в «Процессе», Медора и Гульнара в «Корсаре», Гамзати и Никия в «Баядере», Девушка в «Волшебном мандарине», Жизель в одноименном балете.







Танец «Умирающий лебедь» - это ещё один способ работников ЛНТОБ сказать «Ačiū!» всем, кто помог Литве выстоять в битве с COVID-19.Олеся Шайтанова с отличием окончила Киевское государственное хореографическое училище и три года танцевала в труппе Украинского национального театра оперы и балета. Частью труппы ЛНОБТ она стала в 2016 году.Дебютировав в Вильнюсе в роли Китри - на премьере «Дон Кихота», она за четыре года в литовской столице подготовила много запомнившихся ролей: Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Лене и Уборщица в «Процессе», Медора и Гульнара в «Корсаре», Гамзати и Никия в «Баядере», Девушка в «Волшебном мандарине», Жизель в одноименном балете. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: ЛНТОБ, Литовский Национальный театр оперы и балета, Олеся Шайтанова, «Умирающий лебедь» — статья прочитана 211 раз Комментарии