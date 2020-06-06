AgoraVox Франция : украинский стратегический запас зерна «съели мыши» 🔊 Воспроизвести В государственном резерве Украины недосчитались зерна на сумму около 28 миллионов долларов. Советник министра МВД Украины Михаил Апостол, не моргнув и глазом, переложил ответственность за огромную дыру в стратегическом запасе страны на «мышей».







Кристель Неан (Christelle Néant)



AgoraVox, Франция



Когда читаешь заявления украинских официальных лиц, нередко хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что ты не спишь, потому что звучащая в них ложь выглядит невероятно бредовой. Но с нынешним заявлением Михаила Апостола мы, наверное, все же достигли дна (хочется на это надеяться). Потому что если в Киеве выдадут нечто еще более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу. Когда читаешь заявления украинских официальных лиц, нередко хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что ты не спишь, потому что звучащая в них ложь выглядит невероятно бредовой. Но с нынешним заявлением Михаила Апостола мы, наверное, все же достигли дна (хочется на это надеяться). Потому что если в Киеве выдадут нечто еще более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу.



Наверное, украинские мыши — это пришедшие прямиком из Чернобыля сверхпрожорливые мутанты. Или их миллиарды. Потому что в каждом вагоне содержится 70 тонн зерна, а мышь в среднем съедает 3 грамма в день — страшно представить, сколько грызунов потребовалось бы, чтобы уничтожить 189 000 тонн пропавших из стратегического резерва зерновых.



Кроме того, вредители-мутанты не только уминают зерно: их целью также стало масло, спиртное, медицинские маски и консервы. Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества и внимательнее присмотреться к происходящему в Чернобыле, пока у других животных не возникли похожие «мутации».



Украина продавала зерновые в разгар пандемии



Оценив абсурдность выбранного украинскими властями козла отпущения, стоит посмотреть, что Украина сделала с зерновыми за последние месяцы, чтобы понять, что произошло на самом деле.



В разгар эпидемии коронавируса Украина продолжила продавать зерно за границу и вышла далеко за пределы установленных квот. Ее экспорт увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как другие страны вроде России ограничили экспорт зерновых, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка в условиях пандемии.



Встает вопрос о том, почему Украина продала зерновые вместо того, чтобы складировать их на случай роста спроса и потенциального неурожая в этом году в связи с мерами против коронавируса и плохой погодой? Ответ прост: рост цен.



Пандемия повлекла за собой рост цен на зерно, и некоторые на Украине, видимо, посчитали, что лучше будет продать резервы в период максимальных цен, чем хранить их на случай дефицита.



Сейчас нужно разобраться с тем, кто оказались опустошившими запасы «мышами». В условиях повальной коррупции на Украине, не исключено, что речь идет о нелегальной торговле тех, кому поручено управлять складами (так же обстоят дела и с исчезновением оружия). Возможно и то, что само украинское правительство по-тихому продало стратегический запас, чтобы получить приток валюты, в которой так нуждается страна с учетом катастрофического состояния ее экономики.



В апреле гендиректор центра аграрных реформ бил тревогу о массовом экспорте украинских зерновых в разгар пандемии коронавируса и потребовал ограничить их, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка.



Когда в мае Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от кабинета министров проверить состояние стратегических запасов, результат аудита выявил масштабы катастрофы: от них осталось всего 3%! К тому же эти 3% представляют собой зерно низкого качества, которое непригодно для производства хлеба.



Бывший глава госрезерва Погорелый осудил разграбление запасов, которые, по бумагам, находятся на складах, но на самом деле давно уже были проданы под прикрытием «прожорливых мышей».



«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения», — отметил он.



Он также связал свое увольнение с конфликтом с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, который, по его словам, был очень заинтересован в покупке и продаже зерна из госрезерва по коррупционным схемам, которые связаны с его бывшим местом работы.



«Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене у агрохолдинга „Укрлендфарминг", владельцем которого является Олег Бахматюк (Петрашко ранее работал заместителем гендиректора „Укрлендфарминга", прим.ред.). Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы Госрезерв Украины, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди», — объясняет Ярослав Погорелый.



Через эту коррупционную схему склады госрезерва заполняются продуктами низкого качества по завышенным ценам, а затем их «съедают мыши».



При такой системе украинский госрезерв зерновых может стать настоящей черной дырой, которая поглотит весь бюджет страны, но так и останется пустой. Для нормального формирования стратегических запасов потребовалось бы 60 миллиардов гривен (2 миллиарда евро), однако на Украине нет таких денег, и страна так погрязла в долгах, что сложно понять, как она смогла бы профинансировать такую операцию.



Проблема в том, что резерв зерновых крайне важен для страны на случай возможного неурожая или других непредвиденных обстоятельств. Без стратегических резервов зерновых страна подставляется под риск продовольственного дефицита. И я сомневаюсь, что разжиревших на госзапасах мышей будет достаточно, чтобы прокормить население в случае продовольственной катастрофы.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.



Оригинал публикации: Ukraine - Вот, что пишет Апостол о невероятно прожорливых мышах: «Почти 2 700 вагонов зерна в госрезерве съели мыши. Сумма ущерба более 800 миллионов гривен. Нехватка была выявлена в ходе аудита, как сообщает бывший глава госрезерва Ярослав Погорелов. Прожорливые мыши добрались также до резерва в Чорткове в Тернопольской области. Там они опустошили склады зерновых общим объемом порядка 150 вагонов».Наверное, украинские мыши — это пришедшие прямиком из Чернобыля сверхпрожорливые мутанты. Или их миллиарды. Потому что в каждом вагоне содержится 70 тонн зерна, а мышь в среднем съедает 3 грамма в день — страшно представить, сколько грызунов потребовалось бы, чтобы уничтожить 189 000 тонн пропавших из стратегического резерва зерновых.Кроме того, вредители-мутанты не только уминают зерно: их целью также стало масло, спиртное, медицинские маски и консервы. Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества и внимательнее присмотреться к происходящему в Чернобыле, пока у других животных не возникли похожие «мутации».Оценив абсурдность выбранного украинскими властями козла отпущения, стоит посмотреть, что Украина сделала с зерновыми за последние месяцы, чтобы понять, что произошло на самом деле.В разгар эпидемии коронавируса Украина продолжила продавать зерно за границу и вышла далеко за пределы установленных квот. Ее экспорт увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как другие страны вроде России ограничили экспорт зерновых, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка в условиях пандемии.Встает вопрос о том, почему Украина продала зерновые вместо того, чтобы складировать их на случай роста спроса и потенциального неурожая в этом году в связи с мерами против коронавируса и плохой погодой? Ответ прост: рост цен.Пандемия повлекла за собой рост цен на зерно, и некоторые на Украине, видимо, посчитали, что лучше будет продать резервы в период максимальных цен, чем хранить их на случай дефицита.Сейчас нужно разобраться с тем, кто оказались опустошившими запасы «мышами». В условиях повальной коррупции на Украине, не исключено, что речь идет о нелегальной торговле тех, кому поручено управлять складами (так же обстоят дела и с исчезновением оружия). Возможно и то, что само украинское правительство по-тихому продало стратегический запас, чтобы получить приток валюты, в которой так нуждается страна с учетом катастрофического состояния ее экономики.В апреле гендиректор центра аграрных реформ бил тревогу о массовом экспорте украинских зерновых в разгар пандемии коронавируса и потребовал ограничить их, чтобы обеспечить снабжение внутреннего рынка.Когда в мае Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от кабинета министров проверить состояние стратегических запасов, результат аудита выявил масштабы катастрофы: от них осталось всего 3%! К тому же эти 3% представляют собой зерно низкого качества, которое непригодно для производства хлеба.Бывший глава госрезерва Погорелый осудил разграбление запасов, которые, по бумагам, находятся на складах, но на самом деле давно уже были проданы под прикрытием «прожорливых мышей».«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения», — отметил он.Он также связал свое увольнение с конфликтом с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, который, по его словам, был очень заинтересован в покупке и продаже зерна из госрезерва по коррупционным схемам, которые связаны с его бывшим местом работы.«Через месяц начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене у агрохолдинга „Укрлендфарминг", владельцем которого является Олег Бахматюк (Петрашко ранее работал заместителем гендиректора „Укрлендфарминга", прим.ред.). Для реализации этой схемы министру необходимо, чтобы Госрезерв Украины, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли подконтрольные ему люди», — объясняет Ярослав Погорелый.Через эту коррупционную схему склады госрезерва заполняются продуктами низкого качества по завышенным ценам, а затем их «съедают мыши».При такой системе украинский госрезерв зерновых может стать настоящей черной дырой, которая поглотит весь бюджет страны, но так и останется пустой. Для нормального формирования стратегических запасов потребовалось бы 60 миллиардов гривен (2 миллиарда евро), однако на Украине нет таких денег, и страна так погрязла в долгах, что сложно понять, как она смогла бы профинансировать такую операцию.Проблема в том, что резерв зерновых крайне важен для страны на случай возможного неурожая или других непредвиденных обстоятельств. Без стратегических резервов зерновых страна подставляется под риск продовольственного дефицита. И я сомневаюсь, что разжиревших на госзапасах мышей будет достаточно, чтобы прокормить население в случае продовольственной катастрофы.Оригинал публикации: Ukraine - Les " souris " accusées d'avoir mangé le stock stratégique de céréales Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, зерно, мыши — статья прочитана 221 раз Комментарии