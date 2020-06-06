Фастфуд не ели, но в весе прибавили: как питались жители Литвы на карантине 🔊 Воспроизвести Исследование показало, что большинству людей в период карантина пришлось изменить свое питание и другие привычки



Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Каждый третий житель Литвы прибавил в весе за время карантина, свидетельствуют результаты международного исследования с участием специалистов из Литовского университета наук о здоровье (LSMU), сообщает



Большинству людей во время карантина пришлось изменить свое питание и другие привычки. Дома они могли самостоятельно готовить себе еду и осознаннее питаться. Между тем появился соблазн чаще проверять холодильник. Каждый третий житель Литвы прибавил в весе за время карантина, свидетельствуют результаты международного исследования с участием специалистов из Литовского университета наук о здоровье (LSMU), сообщает lt.sputniknews.ru. Большинству людей во время карантина пришлось изменить свое питание и другие привычки. Дома они могли самостоятельно готовить себе еду и осознаннее питаться. Между тем появился соблазн чаще проверять холодильник. Население также стало реже ходить в магазин. В начале карантина среди недостающих продуктов наиболее часто упоминались крупы и макароны. Затем появилась нехватка разнообразных овощей и фруктов, свежего мяса, рыбы, хлеба и молочных продуктов.



Хотя у большинства респондентов появилось больше свободного времени, у многих все равно отсутствовала физическая активность. Повышенный уровень стресса также мог повлиять на качество и количество потребляемой пищи.



В исследовании каждый второй житель указал, что во время карантина ел больше, чем обычно, а также увеличил частоту перекусов. При этом целых 40 процентов населения сократило потребление фастфуда.



Согласно опросу, каждый пятый житель страны ел больше овощей и фруктов, чем обычно, а около 15 процентов жителей сократило потребление зелени. Каждый десятый респондент потреблял больше бобовых. Во время карантина рыбу и морепродукты ели реже. Результаты исследования показали, что каждый третий житель изменил привычки относительно красного мяса, колбас и других мясных продуктов: мужчины чаще, чем женщины употребляли их.



В рационе каждого третьего мужчины и каждой пятой женщины стало больше жареной пищи. Что касается сладкого, то выросло потребление домашних изделий, при этом чаще их ели женщины. Более чем у половины населения снизилась физическая активность, а каждый пятый мужчина употреблял больше алкоголя.



Международное исследование COVIDiet занимается изучение того, как пищевые привычки людей в разных странах меняются во время карантина. Участие принимают 15 государств. В Литве было опрошено 2447 жителей в возрасте от 20 до 65 лет. Наиболее активными были люди из Каунаса и Вильнюса.



В Литве карантин из-за коронавируса был введен с 16 марта. Его несколько раз продлевали. Сейчас он действует до 16 июня. Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: диета, еда, фастфуд, карантин — статья прочитана 133 раза Комментарии