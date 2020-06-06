Первый танкер с нефтью для Белоруссии прибыл в Клайпеду 🔊 Воспроизвести Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ



Фото: belneftekhim.by







Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). Об этом сегодня, 6 июня, сообщает



"В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - проинформировали в концерне.



В "Белнефтехиме" уточнили, что "это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков". Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - отметили в белорусском ведомстве. Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды (Литва). Об этом сегодня, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн "Белнефтехим"."В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - проинформировали в концерне.В "Белнефтехиме" уточнили, что "это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков". Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - отметили в белорусском ведомстве. В мае госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что первая партия американской нефти отправится в Белоруссию. Эта сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы.



С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В планах на июнь - покупка 1,1 млн тонн российской нефти.



Ранее сообщалось, что Белоруссия купила партию нефти у Саудовской Аравии, кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков из Норвегии, Азербайджана. Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США. ТАСС Категории: в Беларуси Ключевые слова: Клайпеда, нефть, концерн, танкер, "Белнефтехим", Новополоцкий НПЗ — статья прочитана 141 раз Комментарии