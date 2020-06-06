В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа 🔊 Воспроизвести Геннадий Онищенко Фото: Нина Зотина / РИА Новости



Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа. Из приведенных им цифр следует, что в мире ежегодно от гриппа умирает больше людей, чем от COVID-19. Статистику по гриппу и коронавирусу Онищенко раскрыл на пресс-конференции НСН, опубликованной на YouTube.



«У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов [человек] на планете, и умирает от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию [как на пандемию коронавируса] не даем», — отметил Онищенко.



Он подчеркнул, что приведенная им статистика по гриппу ведется в крупных странах, в которых проживает около 60 процентов населения планеты. Статистика по коронавирусу, приведенная на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса, затрагивает все страны мира. По данным проекта, коронавирусом менее чем за год заразились 6,3 миллиона человек, умерли 380 тысяч. «У нас в год заболевает гриппом где-то от 600 миллионов до 900 миллионов [человек] на планете, и умирает от 280 до 600 тысяч человек. Но мы такую бурную реакцию [как на пандемию коронавируса] не даем», — отметил Онищенко.Он подчеркнул, что приведенная им статистика по гриппу ведется в крупных странах, в которых проживает около 60 процентов населения планеты. Статистика по коронавирусу, приведенная на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса, затрагивает все страны мира. По данным проекта, коронавирусом менее чем за год заразились 6,3 миллиона человек, умерли 380 тысяч.



Ранее Онищенко высказался о тотальной вакцинации россиян. По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям. «Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко.



Источник: Lenta.ru Онищенко также напомнил о пандемии свиного гриппа A/H1N1 в 2009 году. «Он [свиной грипп] действительно гораздо быстрее распространился, чем этот наш с вами горячо любимый коронавирус. Но тогда этим гриппом заболел 1 миллион 600 тысяч человек во всем мире, а умерло 280 тысяч», — сказал врач.Ранее Онищенко высказался о тотальной вакцинации россиян. По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям. «Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — подчеркнул Онищенко. Категории: здоровье, в России Ключевые слова: Россия, грипп, смертность, Онищенко, коронавирус — статья прочитана 198 раз Комментарии