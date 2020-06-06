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Греция — Турция: казус белли. Новости от FITZROY на 6 июня

Goran Tomasevic | Reuters


Эллада готова воевать с Турцией за свой шельф

Чехия больше никогда не будет вводить массовый карантин

“Новые британцы” из Гонконга Лондону не нужны

Со школьным аттестатом — в большое плавание

Европа не хочет “брать больничный” после эпидемии

Польше нужно срочно выбрать президента

Европейский квартет — в поисках вакцины от коронавируса

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 178 раз
добавлена сегодня, 6 июня, 08:52

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