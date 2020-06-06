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WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии



Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет RT со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как уточняется, в настоящее время в Германии находится 34 500 американских военнослужащих.



Ранее Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.

9 марта в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, Европа, военные, Трам, базы
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добавлена вчера, 5 июня, 21:54

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