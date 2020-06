WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии 🔊 Воспроизвести



Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет



Как уточняется, в настоящее время в Германии находится 34 500 американских военнослужащих.



President Trump directed the Pentagon to remove thousands of U.S. troops from Germany by September, government officials said, amid strains in U.S.-German relations https://t.co/ulEaJRqz1t — The Wall Street Journal (@WSJ) June 5, 2020



Ранее Трамп напомнил о важности возвращения американских военных из Афганистана обратно на родину.



