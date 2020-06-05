|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Президент США добавил, что не понимает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения, сообщает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал он.
Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в скором времени также снимут ограничения.
Администрация США ранее обнародовала рекомендации для поэтапной отмены санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда их снимать, поскольку ситуация в каждом штате разная.
ТАСС
Ключевые слова: США, граница, контроль, Трамп, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|