Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/SHAWN THEW



Президент США добавил, что не понимает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения, сообщает



Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.



"Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал он.



Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в скором времени также снимут ограничения.



Администрация США ранее обнародовала рекомендации для поэтапной отмены санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда их снимать, поскольку ситуация в каждом штате разная. Президент США добавил, что не понимает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения, сообщает ТАСС Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме."Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал он.Американский лидер привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что такие крупные штаты, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, в скором времени также снимут ограничения.Администрация США ранее обнародовала рекомендации для поэтапной отмены санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Трамп подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда их снимать, поскольку ситуация в каждом штате разная. ТАСС Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: США, граница, контроль, Трамп, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 117 раз Комментарии