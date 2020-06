Загрузка... Принц Уильям и Кейт хотят судиться с журналом Tatler из-за статьи о Кейт Катерина Великая 🔊 Воспроизвести PA MEDIA



Герцог и герцогиня Кембриджские планируют подать в суд на британский глянцевый журнал Tatler за статью о Кейт, изобилующую, на их взгляд, предвзятыми, сексистскими утверждениями о ее худобе, взглядах и манерах, сообщает



Речь идет о материале, опубликованном на сайте журнала под заголовком "Катерина Великая" с подзаголовком "Как кризис сотворил из Кейт влиятельную персону", в котором автор Анна Пастернак прослеживает становление супруги принца Уильяма из выросшей в семье среднего класса девушки в имеющую вес публичную фигуру. Герцог и герцогиня Кембриджские планируют подать в суд на британский глянцевый журнал Tatler за статью о Кейт, изобилующую, на их взгляд, предвзятыми, сексистскими утверждениями о ее худобе, взглядах и манерах, сообщает ВВС Речь идет о материале, опубликованном на сайте журнала под заголовком "Катерина Великая" с подзаголовком "Как кризис сотворил из Кейт влиятельную персону", в котором автор Анна Пастернак прослеживает становление супруги принца Уильяма из выросшей в семье среднего класса девушки в имеющую вес публичную фигуру.



Как пишет британский таблоид Mail on Sunday, супруги послали через своих адвокатов требование в редакцию журнала о том, чтобы материал о герцогине был убран из их онлайн-издания.



Это крайне необычный шаг для королевской семьи, предпочитающей не вступать в юридические распри и отвечать молчанием на любые измышления прессы.



PA MEDIA Image caption Принц Уильям с семьей по пути в церковь в Норфолке, фото 29 апреля 2015 года



Однако, как замечает газета Mail on Sunday, пресс-офис Кенсингтонского дворца возмущен утверждениями о том, что Кейт якобы чувствует себя измученной и находится в ловушке королевских обязанностей после того, как принц Гарри и Меган решили уйти от королевских дел.



Кенсингтонский дворец на прошлой неделе выпустил заявление, отметив, что статья в Tatler содержит множество неточностей и вводит в заблуждение читателей.



Сообщается, что принц Уильям и Кейт крайне огорчены тем, как в статье рассказывается о родительской семье Кейт, о ее детях и о том, как она следит за своей фигурой.



PA MEDIA Image caption Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми на балконе Букингемского дворца в день рождения королевы, 2019 год



В частности, автор статьи проводит параллель между худобой Кейт и фигурой матери Уильяма принцессы Дианы, которая страдала булимией.



Mail on Sunday цитирует неназванный королевский источник, который так прокомментировал статью в Tatler: "Это крайне жестокий, больно жалящий выпад. Отвратное чтиво; худшее проявление сексизма и шейминга".



"Этот материал полон лжи. Нет ни слова правды в утверждении о том, что герцогиня чувствует себя измученной под гнетом обязанностей, как и в том, что герцог обожает Кэрол Миддлтон. Это дикость и совершеннейшая неправда", - сказал тот же королевский источник.



В материале Tatler содержится фраза о том, что Уильям зациклен на матери Кейт Кэрол, видя в ней "мамочку", которой ему всю жизнь не хватало.



"Иронично, что любимый королевской семьей журнал их так припечатал. Герцогиня по природе своей застенчивая женщина, которая старается изо всех сил сделать, как лучше", - сказал королевский источник.



Автор материала "Катерина Великая" Анна Пастернак - внучатая племянница Бориса Пастернака. Она не впервые обращается к теме нынешней королевской семьи: в 1994 году Анна Пастернак выпустила биографическую книгу "Любовь принцессы" о романе принцессы Дианы и Джеймса Хьюитта.



Она также автор вышедшего в 2016 году документального романа "Лара" об Ольге Ивинской - любимой женщине Пастернака, вдохновившей его на создание образа Лары в романе "Доктор Живаго". Материал опубликован в преддверии печатного июльского номера журнала Tatler с Кейт на обложке.Как пишет британский таблоид Mail on Sunday, супруги послали через своих адвокатов требование в редакцию журнала о том, чтобы материал о герцогине был убран из их онлайн-издания.Это крайне необычный шаг для королевской семьи, предпочитающей не вступать в юридические распри и отвечать молчанием на любые измышления прессы.Однако, как замечает газета Mail on Sunday, пресс-офис Кенсингтонского дворца возмущен утверждениями о том, что Кейт якобы чувствует себя измученной и находится в ловушке королевских обязанностей после того, как принц Гарри и Меган решили уйти от королевских дел.Кенсингтонский дворец на прошлой неделе выпустил заявление, отметив, что статья в Tatler содержит множество неточностей и вводит в заблуждение читателей.Сообщается, что принц Уильям и Кейт крайне огорчены тем, как в статье рассказывается о родительской семье Кейт, о ее детях и о том, как она следит за своей фигурой.В частности, автор статьи проводит параллель между худобой Кейт и фигурой матери Уильяма принцессы Дианы, которая страдала булимией.Mail on Sunday цитирует неназванный королевский источник, который так прокомментировал статью в Tatler: "Это крайне жестокий, больно жалящий выпад. Отвратное чтиво; худшее проявление сексизма и шейминга"."Этот материал полон лжи. Нет ни слова правды в утверждении о том, что герцогиня чувствует себя измученной под гнетом обязанностей, как и в том, что герцог обожает Кэрол Миддлтон. Это дикость и совершеннейшая неправда", - сказал тот же королевский источник.В материале Tatler содержится фраза о том, что Уильям зациклен на матери Кейт Кэрол, видя в ней "мамочку", которой ему всю жизнь не хватало."Иронично, что любимый королевской семьей журнал их так припечатал. Герцогиня по природе своей застенчивая женщина, которая старается изо всех сил сделать, как лучше", - сказал королевский источник.Автор материала "Катерина Великая" Анна Пастернак - внучатая племянница Бориса Пастернака. Она не впервые обращается к теме нынешней королевской семьи: в 1994 году Анна Пастернак выпустила биографическую книгу "Любовь принцессы" о романе принцессы Дианы и Джеймса Хьюитта.Она также автор вышедшего в 2016 году документального романа "Лара" об Ольге Ивинской - любимой женщине Пастернака, вдохновившей его на создание образа Лары в романе "Доктор Живаго". Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире Ключевые слова: скандал, королева, СМИ, Британия, принц — статья прочитана 64 раза Комментарии