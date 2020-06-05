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NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид, относящийся к категории "потенциально опасных", приблизится к Земле 6 июня. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, диаметр астероида, который получил название 163348 (2002 NN4), составляет от 250 до 570 метров: он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,1 млн км со скоростью 11,1 км/c.
До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории "потенциально опасных". Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс., отмечает информационный портал Space.com.
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ТАСС
Категории: образование, чп и криминал
Ключевые слова: космос, астероид, астрономия, опасность
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