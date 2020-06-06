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В Швеции открылась «пожизненная» вакансия мечты



В Швеции ищут человека, единственной обязанностью которого будет включать и выключать свет. При этом работа «пожизненная», платить за нее будут больше 2 тыс. долларов, средства на это выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом.

Шведское радио сообщило, что вакансией заинтересовались соискатели со всего мира, в том числе из США, Тайваня и Филиппин, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.

Авторами проекта, получившего название «Вечная должность», являются художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби. Они готовы платить фиксированную зарплату в размере 2 тыс. 300 долларов человеку, единственной обязанностью которого будет ездить на станцию Korsvagen, которая строится в городе Гетеборг, чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце.
Делать это нужно будет строго в определенное время. В оставшееся время сотрудник абсолютно свободен.

Кроме того, работник сможет уволиться в любой момент, но если захочет, то может остаться на этой должности до конца своих дней.

По словам авторов арт-эксперимента, платить зарплату они готовы в течение 120 лет. Деньги на этот проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом, которые специально под этот замысел создали фонд, в котором уже находятся 650 тыс. долларов.

По мнению художников, занять эту должность должен человек, который либо живет в Гетеборге, либо готов сюда переехать. По инструкции ему предстоит постоянно отмечаться на станции.

«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», – рассказали Симон Голдин и Якоб Сеннебю в интервью Шведскому радио.

Отмечается, что у претендентов на эту работу есть еще время подумать, так как станцию Korsvagen достроят только в 2026 году.

По замыслу авторов, этот арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. В основе самой идеи произведения лежит тезис экономиста Тома Пикетти о том, что инвестированный капитал сегодня растет быстрее, чем зарплата работников.
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vz.ru
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: работа, Швнция
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добавлена сегодня, 6 июня, 17:00

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