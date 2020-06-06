Загрузка... Картину Айвазовского продали в Лондоне за рекордные для онлайн-торгов £2, 3 млн 🔊 Воспроизвести SOTHEBY'S



Картина Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную для онлайн-торгов сумму - 2,3 млн фунтов (около 200 млн рублей), сообщили



"В ходе торгов стоимость монументального полотна Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" взлетела до 2,3 млн фунтов, вдвое превысив эстимейт (800 тысяч - 1,2 млн фунтов), и побила рекорд, установленный картиной "Натюрморт" Джорджо Моранди на прошлой неделе, став самой дорогой картиной, проданной на онлайн-торгах", - говорится в сообщении. Картина Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную для онлайн-торгов сумму - 2,3 млн фунтов (около 200 млн рублей), сообщили ВВС в пресс-службе аукционного дома."В ходе торгов стоимость монументального полотна Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" взлетела до 2,3 млн фунтов, вдвое превысив эстимейт (800 тысяч - 1,2 млн фунтов), и побила рекорд, установленный картиной "Натюрморт" Джорджо Моранди на прошлой неделе, став самой дорогой картиной, проданной на онлайн-торгах", - говорится в сообщении.



Sotheby's планировал продавать картину Айвазовского и другие лоты в обычном формате, то есть в присутствии потенциальных покупателей, но из-за пандемии коронавируса было решено переместиться в онлайн.



Помимо "Неаполитианского залива", на аукционе были выставлены и другие полотна русских художников, за которые в общей сложности было выручено 5,6 млн фунтов.



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Другая картина Айвазовского - "Проходящий корабль лунной ночью" - ушла с молотка за 435 тыс. фунтов. Две работы Петра Кончаловского были проданы за 150 тыс. и 118 тыс. фунтов, более чем вдвое превысив оценочную стоимость.



Ранее Sotheby's проводил "русские торги" в ноябре. Картина мастера русского авангарда Ивана Клюна "Сферический супрематизм" была продана за 4,9 млн фунтов (предварительно она оценивалась в 2,5-3,5 млн фунтов). В Sotheby's не уточнили, из какой страны был покупатель. До продажи картина находилась в европейской частной коллекции.Sotheby's планировал продавать картину Айвазовского и другие лоты в обычном формате, то есть в присутствии потенциальных покупателей, но из-за пандемии коронавируса было решено переместиться в онлайн.Помимо "Неаполитианского залива", на аукционе были выставлены и другие полотна русских художников, за которые в общей сложности было выручено 5,6 млн фунтов.Другая картина Айвазовского - "Проходящий корабль лунной ночью" - ушла с молотка за 435 тыс. фунтов. Две работы Петра Кончаловского были проданы за 150 тыс. и 118 тыс. фунтов, более чем вдвое превысив оценочную стоимость.Ранее Sotheby's проводил "русские торги" в ноябре. Картина мастера русского авангарда Ивана Клюна "Сферический супрематизм" была продана за 4,9 млн фунтов (предварительно она оценивалась в 2,5-3,5 млн фунтов). Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: картина, аукцион, продажа, Сотбис, Айвазовский — статья прочитана 146 раз Комментарии