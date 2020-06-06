Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве 🔊 Воспроизвести РИА Новости © Михаил Воскресенский



Военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, сообщает



«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчёт Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии.



По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус.



Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. Военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, сообщает RT «По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчёт Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии.По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус.Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: День Победы, парад, участники — статья прочитана 174 раза Комментарии