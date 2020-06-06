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Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве

РИА Новости © Михаил Воскресенский


Военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, сообщает RT.

«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчёт Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии.

По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, история
Ключевые слова: День Победы, парад, участники
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добавлена сегодня, 6 июня, 15:40

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