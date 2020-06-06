Назван наиболее безопасный в России продукт 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Варвара Гертье Цех розлива водки. Архивное фото



Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в РФ водку, а наиболее опасным - шашлык, говорится в сообщении организации, передает



"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", - говорится в сообщении. Роскачество обобщило данные проведенных исследований, выбрав пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий пищевых продуктов.



В топ-5 безопасных продуктов попали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%). Пятерка самых небезопасных продуктов - свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%). Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в РФ водку, а наиболее опасным - шашлык, говорится в сообщении организации, передает РИА Новости "Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", - говорится в сообщении. Роскачество обобщило данные проведенных исследований, выбрав пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий пищевых продуктов.В топ-5 безопасных продуктов попали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%). Пятерка самых небезопасных продуктов - свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%). Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка, для которого наиболее распространенное нарушение в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Кроме водки, самыми безопасными среди напитков признаны светлое пиво и томатный сок, а наибольший риск в этой категории представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.



Сметана и клубничный йогурт – самые безопасные молочные продукты, творог и масло сливочное 82,5% жирности - самые небезопасные: в некачественной "молочке" встречались кишечная палочка, антибиотики и растительные жиры, отмечается в сообщении. Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку, из бакалейного отдела - сушки и пищевую соль. Некачественные крупы могут содержать жуков, пестициды, металломагнитные примеси, плохая бакалея - кишечную палочку, охратоксин А, возбудителя картофельной болезни.



Икра лососевых – самый небезопасный продукт в категории "Рыба и морепродукты"; пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний" - среди мясных изделий; самые безопасные - куры-бройлеры. В рыбных продуктах находили кишечную палочку, стафилококк и вредные бактерии, в мясных - антибиотики, превышенное количество микроорганизмов и тоже кишечную палочку. РИА Новости Категории: общество, здоровье, в России, дом и быт Ключевые слова: безопасность, продукты, рейтинг География: Россия — статья прочитана 70 раз Комментарии