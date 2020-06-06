Партии Литвы выдвигают своих кандидатов на парламентских выборах 🔊 Воспроизвести



Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) утвердила часть кандидатов в сейм, среди них – нынешние и бывшие парламентарии, бывший глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Зенонас Вайгаускас, бывший командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Валдас Туткус.



Часть кандидатов в одномандатных округах в четверг вечером утвердил совет ЛСДТП, заседавший удаленно.



Руководитель партии Гедиминас Киркилас, возглавляющий Комитет по европейским делам сейма, будет баллотироваться в одномандатном округе Фабийонишкес в Вильнюсе, глава Комитета по иностранным делам сейма Юозас Бернатонис – также в столичном округе Юстинишкес-Виршулишкес.



В Вильнюсе будут баллотироваться и работающий сейчас во фракции ЛСДТП в сейме бывший глава КИД З. Вайгаускас (округ Старого города-Жверинаса), бывший командующий ВС В. Туткус (округ Жирмунай). Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) утвердила часть кандидатов в сейм, среди них – нынешние и бывшие парламентарии, бывший глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Зенонас Вайгаускас, бывший командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Валдас Туткус.Часть кандидатов в одномандатных округах в четверг вечером утвердил совет ЛСДТП, заседавший удаленно.Руководитель партии Гедиминас Киркилас, возглавляющий Комитет по европейским делам сейма, будет баллотироваться в одномандатном округе Фабийонишкес в Вильнюсе, глава Комитета по иностранным делам сейма Юозас Бернатонис – также в столичном округе Юстинишкес-Виршулишкес.В Вильнюсе будут баллотироваться и работающий сейчас во фракции ЛСДТП в сейме бывший глава КИД З. Вайгаускас (округ Старого города-Жверинаса), бывший командующий ВС В. Туткус (округ Жирмунай). Среди одномандатников и министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис, староста фракции партии Римантас Синкявичюс, депутаты Риманте Шалашявичюте, Антанас Винкус, бывший члены сейма Альгимантас Матулявичюс, Пятрас Наркявичюс, и другие.



"Основная часть выдвинуты кандидатов – это политики с опытом, известные обществу, работавшие в сейме и реализовавшие множество обещаний, я считают, что нет сомнений в их компетенции и способности отвечать ожиданиям избирателей",– отметил в пресс-релизе глава партии Г. Киркилас.



В целом утверждены 23 кандидата в одномандатных округах, оставшаяся часть кандидатов будет утверждена в конце июня на заседании совета партии.



У социал-трудовиков, отколовшихся от Литовской социал-демократической партии, сейчас в сейме 11 представителей. Эта партия является членом правящей коалиции.



Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис будет баллотироваться на предстоящих в октябре парламентских выборах в списке "аграриев" в своем одномандатном округе в Вильнюсе.



"С. Сквернялис сегодня подтвердил, что баллотируется на выборах в сейм с Литовским союзом "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) и в одномандатном округе, в котором он баллотировался на прошлых выборах", - сказал в пятницу после заседания совета ЛСКЗ в Найсяй лидер партии Рамунас Карбаускис.



С. Сквернялис был избран в сейм в 2016 году в столичном округе Каролинишкес, который сейчас называется округ Пилайте-Каролинишкес.



"Я рад, что С. Сквернялис преодолел тяжелую болезнь, которая могла сделать участие в выборах в сейм невозможным, это было главное", - отметил Р. Карбаускис.



На прошлых выборах в сейм в 2016 году С. Сквернялис победил в вильнюсском одномандатном округе Каролинишкес, во втором туре оставив позади консерватора Кястутиса Масюлиса. Тогда он был первым номером в списке кандидатов "аграриев".



По словам Р. Карбаускиса, места кандидатов в списке ЛСКЗ станут ивзестный после рейтингования в июле.



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Правящая партия Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) в пятницк сообщила, что на предстоящих в октябре парламентских выборах в некоторых одномандатных округах выдвинет кандидатов вместе с партнерами по коалиции - социал-трудовиками.



На проходящем в Найсяй в пятницу заседании партсовета ЛСКЗ утверждены шесть таких кандидатов.



Председатель социал-трудовиков Гедиминас Киркилас будет баллотироваться в округе Фабийнонишкес в Вильнюсе, а его коллеги по партии Римантас Синкявичюс - в округе Йонава, Риманта Шалашевичюте - в округе Тельшяй.



Министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис будет баллотироваться в округе Дайнава, Антанас Винкус - в округе Куршас, а лидер Партии центра "Благополучная Литва" Наглис Путейкис - в округе Дане.



Решение о других совместных кандидатах и остальных кандидатах партии "аграрии" примут на следующем заседании партсовета. В июле партсовет намерен рейтинговать список партии в многомандатном округе. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, рейтинги География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии