American Thinker США : американцы встают на колени перед толпой из-за Большой лжи 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Ben Margot



Десять безоружных людей, погибающих от рук полиции в течение одного года, - это печальное явление, но не геноцид и даже не попытка геноцида, считает автор этой статьи. Еще сильнее ее расстраивает тот факт, что офицеры полиции США преклоняют колено — то есть кланяются — перед толпой.



Одни из самых возмутительных кадров, появившихся за последние несколько дней, это те, на которых можно видеть офицеров полиции и солдат Национальной гвардии, склоняющих колена — по сути, они даже кланяются — перед толпой. Эти мужчины и женщины, представляющие силы правопорядка, утверждают, что они встают на колени в знак солидарности, однако, на самом деле, то, что они делают, больше похоже на капитуляцию. Причина, по которой они это делают, скорее всего, связана с Большой ложью, распространением которой занимаются леваки. Ее суть состоит в том, что якобы именно правоохранители являются причиной черного «геноцида». Хотя этот черный геноцид существует в Америке, он исходит не от правоохранителей. Он исходит непосредственно от Американской ассоциации планирования семьи (Planned Parenthood), которая является самой священной для демократов организацией. Одни из самых возмутительных кадров, появившихся за последние несколько дней, это те, на которых можно видеть офицеров полиции и солдат Национальной гвардии, склоняющих колена — по сути, они даже кланяются — перед толпой. Эти мужчины и женщины, представляющие силы правопорядка, утверждают, что они встают на колени в знак солидарности, однако, на самом деле, то, что они делают, больше похоже на капитуляцию. Причина, по которой они это делают, скорее всего, связана с Большой ложью, распространением которой занимаются леваки. Ее суть состоит в том, что якобы именно правоохранители являются причиной черного «геноцида». Хотя этот черный геноцид существует в Америке, он исходит не от правоохранителей. Он исходит непосредственно от Американской ассоциации планирования семьи (Planned Parenthood), которая является самой священной для демократов организацией.



National Guard kneels to their people of color masters.pic.twitter.com/R71XJ5jpu2 — Bubette Salam (@BubetteS) June 3, 2020



​Солдаты Национальной гвардии встают на колени перед своими цветными хозяевами.



Crossing into midtown on 10th past Broadway pic.twitter.com/3KLNshBiYu — Dillon Richards (@KOCODillon) May 31, 2020



У китайцев, вероятно, потекли слюни, когда они увидели, как наши военные уже проходят подготовку по «технике капитуляции».



В городе Оклахома-сити полицейские встали на колени перед толпой:



Did this gesture from @PhoenixPolice officers help move things forward? We’ll hear from some faith and community leaders coming up at 5 #georgefloydprotests #phx pic.twitter.com/OZwOpwKP8p — Matt Galka Fox 10 (@MattGalkaFox10) June 2, 2020



Вау — под аплодисменты толпы заместители шерифа в городе Оклахома-сити встают на колени перед протестующими.



В городе Феникс офицеры полиции встали на колени:



RALEIGH PROTEST NIGHT 4 | Hundreds returns to #NC State Capitol grounds demanding “CHANGE NOW” #GeorgeFloyd



Live reports on @WRAL at 4, 5, 6 & 7 p.m. pic.twitter.com/0zyNxtknb7 — WRALJoe Fisher (@JoeFisherTV) June 2, 2020



Поможет ли этот жест со стороны полиции города Феникса решить проблему? Мы услышим об этом в 5 часов от некоторых религиозных лидеров и лидеров местных сообществ.



Столичная полиция встает на колени:



«Встаньте вместе с нами на колени». Столичные офицеры полиции встают на колени в знак солидарности с протестующими во второй раз за день в ходе сегодняшних протестов.



В 1960-х годах видные представители власти тоже падали на колени перед черной толпой. Шелби Стил (Shelby Steele) в своей книге «Вина белых» (White Guilt) рассказывает о том, как президент его университета, типичный белый либерал, выступавший в поддержку всех инициатив движения за гражданские права (Civil Rights), отступил назад, как сдувшийся воздушный шар.



«Д-р Маккейб (McCabe) просто пришел в то место, где его знания в области американского расизма — это было то знание, которое его личная принципиальность не позволяла ему отрицать — образовали моральный вакуум внутри него самого. Не сразу он почувствовал сильные угрызения совести по поводу американского расизма. Он просто понял, что у него нет морального права наказывать нас за наше деструктивное поведение. Он понимал, что наши аргументы заслуживают внимания, а наше поведение некоторым образом было связано со столетиями неопровержимой несправедливости.



Поэтому он был подавлен этим знанием, а не своими угрызениями совести, хотя, пожалуй, какие-то угрызения он чувствовал. Просто наше возмущение по поводу расизма имело намного больше морального авторитета, чем его возмущение по поводу нашего нарушения установленных правил приличия. И если бы он, на самом деле, бросил бы нам вызов, то я был готов сказать, что он может начать беспокоиться по поводу нашего поведения в тот момент, когда он и его коллеги начнут беспокоиться по поводу расизма, с которым мы сталкиваемся повсюду, в том числе на территории его кампуса.



И именно в тот момент я увидел чувство вины белых в действии. Теперь я понимаю, что это весьма специфическая вещь: вакуум морального авторитета, который вытекает просто из понимания того, что одна раса ассоциируется с расизмом. Белые (и американские институты) должны признать исторический расизм для того, чтобы продемонстрировать свое раскаяние, но как только они признают это, они утратят моральный авторитет по поводу всех вопросов, относящихся к расе. Они вступят в пустое пространство уязвимости. Утраченный ими авторитет переходит к „жертвам" исторического расизма и становится их мощной властью в обществе. Вот почему ощущение вины белых — это в буквальном смысле то же самое, что и власть черных».



В 1960-х годах, благодаря Джиму Кроу (Jim Crow) и благодаря повальному расизму на Северо-Востоке, у белых было достаточно оснований для чувства вины.



Но что можно сказать по поводу белых в 2020-году? Ну, вот здесь-то и начинается Большая ложь.



В одной из своих самых интересных программ Такер Карлсон (Tucker Carlson) оценивает то, как белые либералы, полицейские, а также обычные люди, унижаются и начинают заискивать, потому что они считают себя соучастниками черного геноцида — хотя, на самом деле, нет никакого черного геноцида. Это видеозапись длинная, но стоит досмотреть ее до конца.







Десять безоружных людей, погибающих от рук полиции в течение одного года, это печальное явление, однако это не геноцид и даже не попытка геноцида.



Но геноцид в черной Америке все же существует. В 2018 году на долю черных пришлось 36% всех абортов, хотя они составляют всего 13,4% населения страны. В 2016 году черные женщины совершили больше абортов, чем родили детей. Умные, очень умные демократы. Во-первых, они поработили черных, а затем передали их в распоряжении Джима Кроу и его законов, а сегодня, превратив аборты в таинство, они убедили черных в том, что нужно проголосовать за демократов, а затем убить самих себя.



Благодаря Большой лжи демократов черные вместо того, чтобы протестовать перед клиниками Американской федерации планирования семьи и благодарить Бога за то, что Трамп — это президент, выступающий за жизнь, верят в то, что те полицейские, которые пытаются защитить их от грабителей в их сообществах, являются их врагами. А Большая ложь заставила глупых леваков, офицеров полиции и солдат Национальной гвардии считать, что у них нет морального авторитета для того, чтобы встать во весь рост и встретить черных лицом к лицу, с достоинством, присущим всему человечеству.



Автор: Андреа Видберг (Andrea Widburg) для American Thinker, США, перевод В Голливуде появились видеозаписи того, как солдаты Национальной гвардии «встают на колени» вместе с протестующими:​Солдаты Национальной гвардии встают на колени перед своими цветными хозяевами.У китайцев, вероятно, потекли слюни, когда они увидели, как наши военные уже проходят подготовку по «технике капитуляции».В городе Оклахома-сити полицейские встали на колени перед толпой:Вау — под аплодисменты толпы заместители шерифа в городе Оклахома-сити встают на колени перед протестующими.В городе Феникс офицеры полиции встали на колени:Поможет ли этот жест со стороны полиции города Феникса решить проблему? Мы услышим об этом в 5 часов от некоторых религиозных лидеров и лидеров местных сообществ.Столичная полиция встает на колени:«Встаньте вместе с нами на колени». Столичные офицеры полиции встают на колени в знак солидарности с протестующими во второй раз за день в ходе сегодняшних протестов.В 1960-х годах видные представители власти тоже падали на колени перед черной толпой. Шелби Стил (Shelby Steele) в своей книге «Вина белых» (White Guilt) рассказывает о том, как президент его университета, типичный белый либерал, выступавший в поддержку всех инициатив движения за гражданские права (Civil Rights), отступил назад, как сдувшийся воздушный шар.«Д-р Маккейб (McCabe) просто пришел в то место, где его знания в области американского расизма — это было то знание, которое его личная принципиальность не позволяла ему отрицать — образовали моральный вакуум внутри него самого. Не сразу он почувствовал сильные угрызения совести по поводу американского расизма. Он просто понял, что у него нет морального права наказывать нас за наше деструктивное поведение. Он понимал, что наши аргументы заслуживают внимания, а наше поведение некоторым образом было связано со столетиями неопровержимой несправедливости.Поэтому он был подавлен этим знанием, а не своими угрызениями совести, хотя, пожалуй, какие-то угрызения он чувствовал. Просто наше возмущение по поводу расизма имело намного больше морального авторитета, чем его возмущение по поводу нашего нарушения установленных правил приличия. И если бы он, на самом деле, бросил бы нам вызов, то я был готов сказать, что он может начать беспокоиться по поводу нашего поведения в тот момент, когда он и его коллеги начнут беспокоиться по поводу расизма, с которым мы сталкиваемся повсюду, в том числе на территории его кампуса.И именно в тот момент я увидел чувство вины белых в действии. Теперь я понимаю, что это весьма специфическая вещь: вакуум морального авторитета, который вытекает просто из понимания того, что одна раса ассоциируется с расизмом. Белые (и американские институты) должны признать исторический расизм для того, чтобы продемонстрировать свое раскаяние, но как только они признают это, они утратят моральный авторитет по поводу всех вопросов, относящихся к расе. Они вступят в пустое пространство уязвимости. Утраченный ими авторитет переходит к „жертвам" исторического расизма и становится их мощной властью в обществе. Вот почему ощущение вины белых — это в буквальном смысле то же самое, что и власть черных».В 1960-х годах, благодаря Джиму Кроу (Jim Crow) и благодаря повальному расизму на Северо-Востоке, у белых было достаточно оснований для чувства вины.Но что можно сказать по поводу белых в 2020-году? Ну, вот здесь-то и начинается Большая ложь.В одной из своих самых интересных программ Такер Карлсон (Tucker Carlson) оценивает то, как белые либералы, полицейские, а также обычные люди, унижаются и начинают заискивать, потому что они считают себя соучастниками черного геноцида — хотя, на самом деле, нет никакого черного геноцида. Это видеозапись длинная, но стоит досмотреть ее до конца.Десять безоружных людей, погибающих от рук полиции в течение одного года, это печальное явление, однако это не геноцид и даже не попытка геноцида.Но геноцид в черной Америке все же существует. В 2018 году на долю черных пришлось 36% всех абортов, хотя они составляют всего 13,4% населения страны. В 2016 году черные женщины совершили больше абортов, чем родили детей. Умные, очень умные демократы. Во-первых, они поработили черных, а затем передали их в распоряжении Джима Кроу и его законов, а сегодня, превратив аборты в таинство, они убедили черных в том, что нужно проголосовать за демократов, а затем убить самих себя.Благодаря Большой лжи демократов черные вместо того, чтобы протестовать перед клиниками Американской федерации планирования семьи и благодарить Бога за то, что Трамп — это президент, выступающий за жизнь, верят в то, что те полицейские, которые пытаются защитить их от грабителей в их сообществах, являются их врагами. А Большая ложь заставила глупых леваков, офицеров полиции и солдат Национальной гвардии считать, что у них нет морального авторитета для того, чтобы встать во весь рост и встретить черных лицом к лицу, с достоинством, присущим всему человечеству.Автор: Андреа Видберг (Andrea Widburg) для American Thinker, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, полиция, протесты, войска — статья прочитана 132 раза Комментарии