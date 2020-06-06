В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ 🔊 Воспроизвести



Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, передает



«Если это (поведение США в отношении проекта. — RT) наконец не прекратится, мы должны обдумать серьёзные меры, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — заявил парламентарий.



Таким образом, как отмечается, он ответил на вопрос о законопроекте по санкциям против «Северного потока — 2».



По его словам, поведение американской стороны в отношении газопровода больше не следует понимать как дружеский акт, это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза.



Ранее в сенат США был внесён законопроект о санкциях в отношении проекта, который, по словам сенатора Джона Барассо, нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.



В Госдуме, комментируя внесение законопроекта, отметили, что попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект. Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, передает RT «Если это (поведение США в отношении проекта. — RT) наконец не прекратится, мы должны обдумать серьёзные меры, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — заявил парламентарий.Таким образом, как отмечается, он ответил на вопрос о законопроекте по санкциям против «Северного потока — 2».По его словам, поведение американской стороны в отношении газопровода больше не следует понимать как дружеский акт, это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза.Ранее в сенат США был внесён законопроект о санкциях в отношении проекта, который, по словам сенатора Джона Барассо, нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.В Госдуме, комментируя внесение законопроекта, отметили, что попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2, пошлины — статья прочитана 167 раз Комментарии