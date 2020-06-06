Белоруссия направила письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Егор Еремов



Белорусское Минэнерго сообщило, что направило письмо "Газпрому" с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.



В нем также идет речь о методике ценообразования с 2021 года, добавили в ведомстве, сообщает



В послании подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого сырья возникли между тремя компаниями — ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".



В этой связи в Минске ждут, что "дочка" газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику "определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа (то есть его калорийности. — Прим. ред.) с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси". Белорусское Минэнерго сообщило, что направило письмо "Газпрому" с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.В нем также идет речь о методике ценообразования с 2021 года, добавили в ведомстве, сообщает РИА Новости В послании подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого сырья возникли между тремя компаниями — ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".В этой связи в Минске ждут, что "дочка" газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику "определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа (то есть его калорийности. — Прим. ред.) с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси". Газовый спор



В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".



В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.



В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.



На прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.



Этот спор тормозит также процесс принятия единой формулы цены на газ в ЕАЭС. РИА Новости Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газ, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 152 раза Комментарии