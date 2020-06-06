Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии 🔊 Воспроизвести



Посольство России в Праге получило от Министерства иностранных дел Чехии уведомление о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипломатической миссии, сообщает



«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.



Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».



В посольстве назвали такое решение недружественным шагом, который «изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ». Посольство России в Праге получило от Министерства иностранных дел Чехии уведомление о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипломатической миссии, сообщает RT «Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook.Дипломаты отметили, что речь идёт «о сфабрикованной провокации».В посольстве назвали такое решение недружественным шагом, который «изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ». По мнению диммиссии, это свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать «деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения».







Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.



По его словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицина.



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Россия адекватно ответит на решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского Министерства иностранных дел. Как сообщили дипломаты, 5 июня два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены персонами нон грата.



«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг», — говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что власти Чехии без каких-либо оснований «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».



«Действия Праги не только получат адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — добавили в МИД. russian.rt.com Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: посольство, Чехия, дипломаты, нон-грата География: Россия — статья прочитана 165 раз Комментарии