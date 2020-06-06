Главы МВД ЕС предложили продлить закрытие внешних границ сообщества до конца июня 🔊 Воспроизвести © Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP



Госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас уточнила, что большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца, передает



Закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить до конца июня. Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.



"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она. Госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас уточнила, что большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца, передает ТАСС Закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить до конца июня. Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции."Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она. По словам Грас, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца. "Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах - общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации", - сказала она.



Как в свою очередь заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, Шенгенская зона начнет вновь полностью функционировать не позднее конца июня.



Согласно последним рекомендациям Еврокомиссии, границы государств ЕС должны оставаться закрытыми как минимум до 15 июня. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Так, исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.



При этом по нормам ЕС все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а национальные правительства стран сообщества. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: коронавирус, распространение, контроль, карантин, граница — статья прочитана 204 раза Комментарии