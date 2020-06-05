Глава МВД Литвы: по приезде из третьих стран с невысоким риском не надо требовать самоизоляции 🔊 Воспроизвести



После принятия решения об открытии внешних границ Евросоюза (ЕС) требования к самоизоляции для приезжающих из с третьих стран должны устанавливаться с учетом эпидемиологической ситуации, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.



"Когда будут приняты решения разрешить въезд граждан третьих стран, имело бы смысл не применять требования карантина к лицам, приезжающим из третьих стран с невысоким эпидемиологическим риском", - говорит министр.



Как сообщило в пятницу МВД, Р. Тамашунене обсудила эти идеи на неформальной видеоконференции министров ВД стран-членов ЕС.



По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) и Европейский центр превенции и контроля заболеваний могли бы регулярно вносить дорожную карту или рекомендации относительно списка таких третьих стран, чтобы была возможность его скоординированного составления.



"Мы считаем, что все государства-члены должны последовательно выполнять такие рекомендации", - говорит Р. Тамашунене.



В соответствии с рекомендациями ЕК, в Литве ограничения передвижения граждан третьих стран через внешнюю границу ЕС действуют до 16 июня. После принятия решения об открытии внешних границ Евросоюза (ЕС) требования к самоизоляции для приезжающих из с третьих стран должны устанавливаться с учетом эпидемиологической ситуации, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене."Когда будут приняты решения разрешить въезд граждан третьих стран, имело бы смысл не применять требования карантина к лицам, приезжающим из третьих стран с невысоким эпидемиологическим риском", - говорит министр.Как сообщило в пятницу МВД, Р. Тамашунене обсудила эти идеи на неформальной видеоконференции министров ВД стран-членов ЕС.По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) и Европейский центр превенции и контроля заболеваний могли бы регулярно вносить дорожную карту или рекомендации относительно списка таких третьих стран, чтобы была возможность его скоординированного составления."Мы считаем, что все государства-члены должны последовательно выполнять такие рекомендации", - говорит Р. Тамашунене.В соответствии с рекомендациями ЕК, в Литве ограничения передвижения граждан третьих стран через внешнюю границу ЕС действуют до 16 июня. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии