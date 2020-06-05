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Глава МВД Литвы: по приезде из третьих стран с невысоким риском не надо требовать самоизоляции
После принятия решения об открытии внешних границ Евросоюза (ЕС) требования к самоизоляции для приезжающих из с третьих стран должны устанавливаться с учетом эпидемиологической ситуации, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
"Когда будут приняты решения разрешить въезд граждан третьих стран, имело бы смысл не применять требования карантина к лицам, приезжающим из третьих стран с невысоким эпидемиологическим риском", - говорит министр.
Как сообщило в пятницу МВД, Р. Тамашунене обсудила эти идеи на неформальной видеоконференции министров ВД стран-членов ЕС.
По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) и Европейский центр превенции и контроля заболеваний могли бы регулярно вносить дорожную карту или рекомендации относительно списка таких третьих стран, чтобы была возможность его скоординированного составления.
"Мы считаем, что все государства-члены должны последовательно выполнять такие рекомендации", - говорит Р. Тамашунене.
В соответствии с рекомендациями ЕК, в Литве ограничения передвижения граждан третьих стран через внешнюю границу ЕС действуют до 16 июня.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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