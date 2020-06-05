С. Сквернялис: Польша повторяет, что поддерживает Литву с бойкотом электричества с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать декларацию между тремя Балтийскими государствами, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.



С. Сквернялис говорит, что в очередной раз услышал эту поддержку в пятницу во время беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким.



"М. Моравецкий четко подтвердил поддержку Польши позиции Литвы о незамедлительном проведении в жизнь проекта синхронизации и отказе от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы выработанная на небезопасных электростанциях третьих стран электроэнергия не попадала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию относительно подписания политической декларации между Балтийскими государствами", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке. Польша повторила, что поддерживает решение Литвы не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) и позицию страны подписать декларацию между тремя Балтийскими государствами, заявил литовский премьер Саулюс Сквернялис.С. Сквернялис говорит, что в очередной раз услышал эту поддержку в пятницу во время беседы с премьером Польши Матеушем Моравецким."М. Моравецкий четко подтвердил поддержку Польши позиции Литвы о незамедлительном проведении в жизнь проекта синхронизации и отказе от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы выработанная на небезопасных электростанциях третьих стран электроэнергия не попадала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию относительно подписания политической декларации между Балтийскими государствами", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке. Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обес траны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.



В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговорах будет активнее участвовать Еврокомиссия (ЕК).



Оппозиционные политики и некоторые эксперты говорят, что нужно добиваться подписания более амбициозного трехстороннего соглашения, по которому все три страны Балтии солидарно отказались бы от покупки белорусской электроэнергии. Однако против этого выступает Латвия.



Премьер говорит, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией невыгодно Литве.



Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклончет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной.



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На фоне дискуссий о совместном соглашении Балтийских стран по торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, более ста пятидесяти литовских политиков, ученых, представителей искусства призывают президента страны Гитанаса Науседу добиваться того, чтобы во всех соглашениях Евросоюза и Беларуси поддерживалась позиция Литвы по бойкоту импорта электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.



В пятницу в президентскую администрацию было направлено обращение "О действиях Литвы в Евросоюзе по вопросу БелАЭС".



"Мы призываем не откладывать реализацию положений резолюции, принятой сеймом 5 мая 2020 года и добиваться того, чтобы во всех будущих соглашениях и решениях ЕС по Беларуси, а также тех, что будут приняты в июне 2020 года, Евросоюз поддерживал принципиальную позицию Литвы о непоступлении электроэнергии с БелАЭС на рынки стран Евросоюза", – говорится в документе.



Его подписали 166 известных в Литве людей: депутаты, принадлежащие различным фракциям, европарламентарии, мэры, общественные деятели, ученые, журналисты и прочие.



В среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговоры активно подключится Еврокомиссия.



Предложенное Минэнерго Литвы соглашение по недопуску белорусской готовы одобрить Латвия и Эстония, но сами не хотят брать на себя такое обязательство.



Соглашение со странами Балтии важно в плане намерений Литвы не допустить на свой рынок электричество с БелАЭС сразу после ввода ее в эксплуатацию.



Оппозиционные консерваторы упрекают министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в том, что он предлагает менее амбициозное и потенциально вредное для Литвы соглашение с Латвией и Эстонией, которые вместо того, чтобы солидарно отказаться покупать электричество с БелАЭС, сейчас согласны лишь поддержать намерения Литвы бойкотировать белорусское электричество.



Министр отвечает, что чтобы получить до пуска АЭС хотя бы какое-то соглашение и новую методику торговли электроэнергией с третьими странами, нужно искать компромисс для всех стран. Против соглашения Балтийских стран, предусматривающего, что все они не будут покупать электричество с БелАЭС, возражает Латвия.



Премьер Саулюс Сквернялис считает, что отсутствие совместного соглашения с Латвией и Эстонией, невыгодно Литве.



Подписавшие обращение к президенту, отмечают что 18 июня состоится встреча Восточного партнерства ЕС, на которой попытаются возобновить отношения с Беларусью.



Авторы открытого письма напомнили Г. Науседе его сентябрьское обещание "на уровне ЕС добиваться защиты от угроз, создаваемых небезопасными атомными станция третьих стран, а также обеспечивать отсутствие торговли электроэнергией с них. Это означает, что во всех будущих соглашениях ЕС с Беларусью должна отражаться позиция Литвы по БелАЭС". BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии