Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон, Дублин и Дубровник 🔊 Воспроизвести



Латвийская авиакомпания Air Baltic в июне возобновит рейсы из Вильнюса в Лондон и в Дублин, а в начале июля – в Дубровник.



По словам главы компании Мартинса Гаусса, эти три новых маршрута пользуются большим спросом среди литовских пассажиров.



Рейсы в Лондон планируется возобновить 15 июня, в Дублин – 16 июня, а в Дубровник – 6 июля, сообщила компания.



В данный момент Air Baltic ежедневно летает из Вильнюса в Ригу, Таллин и Осло, с понедельника будет летать и в Амстердам, а со вторника – в Париж, с 11 июня – в Берлин.



В среду правительство Литвы разрешило возобновить регулярные рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию.



В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйдховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером. Латвийская авиакомпания Air Baltic в июне возобновит рейсы из Вильнюса в Лондон и в Дублин, а в начале июля – в Дубровник.По словам главы компании Мартинса Гаусса, эти три новых маршрута пользуются большим спросом среди литовских пассажиров.Рейсы в Лондон планируется возобновить 15 июня, в Дублин – 16 июня, а в Дубровник – 6 июля, сообщила компания.В данный момент Air Baltic ежедневно летает из Вильнюса в Ригу, Таллин и Осло, с понедельника будет летать и в Амстердам, а со вторника – в Париж, с 11 июня – в Берлин.В среду правительство Литвы разрешило возобновить регулярные рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию.В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйдховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: коронавирус, распространение, контроль, карантин, граница География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии