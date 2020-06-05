О коронавирусе в Литве сегодня 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1694, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



Все еще больны 312 заразившихся, выздоровели 1302. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.



За сутки в Литве проведено 5254 анализа на коронавирус, общее число тестов составляет 326 тыс. 294.



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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 469 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1694 случая, проверено 326 тыс. 294 пробы, умер 71 человек.



Латвия: подтверждено 1085 случаев, проверено 115 тыс. 461 проба, умерло 25 человек.



Эстония: подтверждено 1910 случаев, проверено 88 тыс. 569 проб, умерло 69 человек. За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1694, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.Все еще больны 312 заразившихся, выздоровели 1302. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.За сутки в Литве проведено 5254 анализа на коронавирус, общее число тестов составляет 326 тыс. 294.* * *В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 469 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1694 случая, проверено 326 тыс. 294 пробы, умер 71 человек.Латвия: подтверждено 1085 случаев, проверено 115 тыс. 461 проба, умерло 25 человек.Эстония: подтверждено 1910 случаев, проверено 88 тыс. 569 проб, умерло 69 человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии