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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня
За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1694, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Все еще больны 312 заразившихся, выздоровели 1302. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.
За сутки в Литве проведено 5254 анализа на коронавирус, общее число тестов составляет 326 тыс. 294.
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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 469 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1694 случая, проверено 326 тыс. 294 пробы, умер 71 человек.
Латвия: подтверждено 1085 случаев, проверено 115 тыс. 461 проба, умерло 25 человек.
Эстония: подтверждено 1910 случаев, проверено 88 тыс. 569 проб, умерло 69 человек.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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