Премьер Литвы: на следующей неделе возобновляется свободное передвижение с Польшей 🔊 Воспроизвести



На следующей неделе восстанавливается свободное передвижение между Польшей и странами Балтии, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.



"Сегодня я говорил с польским коллегой Матеушем Моравецким. Два важных и хороших новости. Первая – мы договорились, что на следующей неделе будет восстановлено свободное движение людей между Балтийскими государствами и Польшей. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства государств", – написал премьер в пятницу на своей странице в социальной сети "Фейсбук". На следующей неделе восстанавливается свободное передвижение между Польшей и странами Балтии, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис."Сегодня я говорил с польским коллегой Матеушем Моравецким. Два важных и хороших новости. Первая – мы договорились, что на следующей неделе будет восстановлено свободное движение людей между Балтийскими государствами и Польшей. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства государств", – написал премьер в пятницу на своей странице в социальной сети "Фейсбук". BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 144 раза Комментарии