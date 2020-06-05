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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Премьер Литвы: на следующей неделе возобновляется свободное передвижение с Польшей
На следующей неделе восстанавливается свободное передвижение между Польшей и странами Балтии, сообщил литовский премьер Саулюс Сквернялис.
"Сегодня я говорил с польским коллегой Матеушем Моравецким. Два важных и хороших новости. Первая – мы договорились, что на следующей неделе будет восстановлено свободное движение людей между Балтийскими государствами и Польшей. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства государств", – написал премьер в пятницу на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Польша
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