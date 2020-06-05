Столетняя рана. Венгры вспоминают, как стали самой разделенной нацией Европы 🔊 Воспроизвести TAMAS WACHSLER/FLICKR Image caption Монумент национальной солидарности находится наподалеку от парламента



"Русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире", - сказал Владимир Путин, объясняя аннексию Россией Крыма. В Европе есть нация, которая считает себя еще более жестоко обиженной при перекройке границ - но к новому переделу этих границ не стремится. 4 июня Венгрия отметила 100-летие Трианонского договора, сообщает "Русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире", - сказал Владимир Путин, объясняя аннексию Россией Крыма. В Европе есть нация, которая считает себя еще более жестоко обиженной при перекройке границ - но к новому переделу этих границ не стремится. 4 июня Венгрия отметила 100-летие Трианонского договора, сообщает ВВС



Для венгров последствия договора 1920 года стали раной, которая не зажила до сих пор.



FACEBOOK/VIKTOR ORBAN Image caption В мае Виктор Орбан выложил фото Великой Венгрии, в которую входили части Сербии, Румынии, Словакии и Хорватии



В политическом отношении Трианон - очень деликатная тема для Венгрии и ее лидера Виктора Орбана. Соседи, получившие населенные венграми территории - Румыния, Словакия, Украина, Сербия - зачастую нервно реагируют на напоминания об этом.



Что потеряла Венгрия



По Трианонскому договору Венгрия лишилась нынешней Словакии, сербской Воеводины, Хорватии, части Словении, ныне украинского Закарпатья, Трансильвании, которая вошла в состав Румынии, и еще некоторых территорий.



Народы, которые до 1920 года были меньшинствами в составе Венгрии, обзавелись своими государствами, а венгры вдруг оказались народом, разделенным новыми границами.



Прямым последствием желания пересмотреть эти границы стало участие Венгрии под руководством Миклоша Хорти во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии: Гитлер оказался единственным из европейских лидеров, который пообещал венграм вернуть их территории.



"Никакая другая нация не пережила бы того, что случилось с нами 100 лет назад. И мы можем по праву гордиться тем, что существуем", - сказал корреспонденту Би-би-си в Будапеште Нику Торпу пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.



"Мы не должны забывать Трианон. Это и невозможно. Но скорбь по поводу Трианона не должна быть ведущей темой в венгерской политике, потому что она ведет в никуда, она парализует и пожирает моральные и политические силы нашей родины", - заявила оппозиционная Демократическая коалиция Венгрии.



"Многие хотят вернуть эти территории, но я думаю - хотя не могу, конечно, сказать точно - что большинство венгров, скажем так, самые простые ребята, они либо не интересуются этой темой, либо не хотят этого", - говорит будапештский журналист Петер Эрдейи, чьи дед, бабка и отец в 1944 году бежали из Трансильвании, а многие родственники живут там до сих пор.



"Они более-менее привыкли"



Эти родственники, живущие на северо-западе Румынии в районе городов Клуж-Напока и Хуедин, по словам Эрдеий, тоже не думают о новом переделе границ.



"Они простые люди, они занимаются земледелием или столярным делом, они, во-первых, говорят: мы не хотим присоединиться [к Венгрии], потому что мы же на венгерской земле, мы дома. У них там своя церковь, и школа, и детский сад и так далее, свои политические партии. Они более-менее привыкли. Все отлично говорят по-румынски. Иногда бывают неприятности, но вообще другие вокруг не очень интересуются, какого человек происхождения", - рассказал Эрдейи Би-би-си.



Остроту проблемы снижает и тот факт, что в этом веке Венгрия, Словакия и Румыния все оказались в едином пространстве Евросоюза. "Да, ситуация стала гораздо спокойнее", - говорит Петер Эрдейи.



Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Торп, венгерский премьер Виктор Орбан старается поддерживать тесные союзнические отношения со Словакией, Чехией, Польшей и Сербией, и любит говорить, что Венгрия в отношениях с соседями вырвалась из "100 лет одиночества".



PETER ERDELYI Image caption Потомок венгров Трансильвании Петер Эрдейи хранит память о великой Венгрии: например, иногда надевает футболку с флагом первой королевской династии Венгрии



С Румынией и Украиной сложнее. Румынские политики регулярно обижаются на заявления венгерских, венгерские - на заявления румынских.



Румынский парламент решил сделать годовщину Трианонского договора праздничной датой.



Из-за венгров Закарпатья между Венгрией и Украиной периодически вспыхивают скандалы и политические перепалки.



Памятник и мюзикл



По случаю столетия Трианонского договора возле здания парламента Венгрии открыли памятник: большую стелу с названиями венгерских городов и сел, оказавшихся за пределами нынешней Венгрии.



Днем в четверг печальную для венгров годовщину отметили звоном колоколов на церквях; в половине пятого вечера по местному времени в Будапеште по предложению мэра столицы, либерала и противника Орбана Гергейи Карачоня остановился транспорт и была объявлена минута молчания.



А в будапештском Театре оперетты прошла премьера мюзикла "Они ее разорвали". Ровно сто лет назад во дворце Большой Трианон во французском Версале был подписан договор, по которому Венгрия - часть проигравшей Первую мировую войну Австро-Венгрии - лишилась примерно двух третей своей территории и населения.Для венгров последствия договора 1920 года стали раной, которая не зажила до сих пор.В политическом отношении Трианон - очень деликатная тема для Венгрии и ее лидера Виктора Орбана. Соседи, получившие населенные венграми территории - Румыния, Словакия, Украина, Сербия - зачастую нервно реагируют на напоминания об этом.По Трианонскому договору Венгрия лишилась нынешней Словакии, сербской Воеводины, Хорватии, части Словении, ныне украинского Закарпатья, Трансильвании, которая вошла в состав Румынии, и еще некоторых территорий.Народы, которые до 1920 года были меньшинствами в составе Венгрии, обзавелись своими государствами, а венгры вдруг оказались народом, разделенным новыми границами.Прямым последствием желания пересмотреть эти границы стало участие Венгрии под руководством Миклоша Хорти во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии: Гитлер оказался единственным из европейских лидеров, который пообещал венграм вернуть их территории."Никакая другая нация не пережила бы того, что случилось с нами 100 лет назад. И мы можем по праву гордиться тем, что существуем", - сказал корреспонденту Би-би-си в Будапеште Нику Торпу пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач."Мы не должны забывать Трианон. Это и невозможно. Но скорбь по поводу Трианона не должна быть ведущей темой в венгерской политике, потому что она ведет в никуда, она парализует и пожирает моральные и политические силы нашей родины", - заявила оппозиционная Демократическая коалиция Венгрии."Многие хотят вернуть эти территории, но я думаю - хотя не могу, конечно, сказать точно - что большинство венгров, скажем так, самые простые ребята, они либо не интересуются этой темой, либо не хотят этого", - говорит будапештский журналист Петер Эрдейи, чьи дед, бабка и отец в 1944 году бежали из Трансильвании, а многие родственники живут там до сих пор.Эти родственники, живущие на северо-западе Румынии в районе городов Клуж-Напока и Хуедин, по словам Эрдеий, тоже не думают о новом переделе границ."Они простые люди, они занимаются земледелием или столярным делом, они, во-первых, говорят: мы не хотим присоединиться [к Венгрии], потому что мы же на венгерской земле, мы дома. У них там своя церковь, и школа, и детский сад и так далее, свои политические партии. Они более-менее привыкли. Все отлично говорят по-румынски. Иногда бывают неприятности, но вообще другие вокруг не очень интересуются, какого человек происхождения", - рассказал Эрдейи Би-би-си.Остроту проблемы снижает и тот факт, что в этом веке Венгрия, Словакия и Румыния все оказались в едином пространстве Евросоюза. "Да, ситуация стала гораздо спокойнее", - говорит Петер Эрдейи.Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Торп, венгерский премьер Виктор Орбан старается поддерживать тесные союзнические отношения со Словакией, Чехией, Польшей и Сербией, и любит говорить, что Венгрия в отношениях с соседями вырвалась из "100 лет одиночества".С Румынией и Украиной сложнее. Румынские политики регулярно обижаются на заявления венгерских, венгерские - на заявления румынских.Румынский парламент решил сделать годовщину Трианонского договора праздничной датой.Из-за венгров Закарпатья между Венгрией и Украиной периодически вспыхивают скандалы и политические перепалки.По случаю столетия Трианонского договора возле здания парламента Венгрии открыли памятник: большую стелу с названиями венгерских городов и сел, оказавшихся за пределами нынешней Венгрии.Днем в четверг печальную для венгров годовщину отметили звоном колоколов на церквях; в половине пятого вечера по местному времени в Будапеште по предложению мэра столицы, либерала и противника Орбана Гергейи Карачоня остановился транспорт и была объявлена минута молчания.А в будапештском Театре оперетты прошла премьера мюзикла "Они ее разорвали". bbc.com Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: Венгрия, память, империя, раздел — статья прочитана 59 раз Комментарии