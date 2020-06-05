Bloomberg: Трамп не планирует посещать церемонии прощания с афроамериканцем Флойдом 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL



Президент США Дональд Трамп не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило



Несколько траурных мероприятий планируется провести в США в ближайшие дни в память о Флойде. В четверг церемонии прощания прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные аналогичное мероприятие состоится в городе Райфорд (Северная Каролина), в понедельник - в Хьюстоне (штат Техас), где он будет похоронен на следующий день. Bloomberg подчеркивает, что в планах американского лидера не значится посещение ни одного из этих мероприятий.



Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки. Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах введен комендантский час. Президент США Дональд Трамп не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники агентства Bloomberg.Несколько траурных мероприятий планируется провести в США в ближайшие дни в память о Флойде. В четверг церемонии прощания прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные аналогичное мероприятие состоится в городе Райфорд (Северная Каролина), в понедельник - в Хьюстоне (штат Техас), где он будет похоронен на следующий день. Bloomberg подчеркивает, что в планах американского лидера не значится посещение ни одного из этих мероприятий.Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки. Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах введен комендантский час. ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, похороны, протесты, войска, Трамп, Флойд — статья прочитана 122 раза Комментарии