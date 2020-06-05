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Bloomberg: Трамп не планирует посещать церемонии прощания с афроамериканцем Флойдом
Президент США Дональд Трамп не собирается посещать церемонии прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники агентства Bloomberg.
Несколько траурных мероприятий планируется провести в США в ближайшие дни в память о Флойде. В четверг церемонии прощания прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные аналогичное мероприятие состоится в городе Райфорд (Северная Каролина), в понедельник - в Хьюстоне (штат Техас), где он будет похоронен на следующий день. Bloomberg подчеркивает, что в планах американского лидера не значится посещение ни одного из этих мероприятий.
Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки. Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах введен комендантский час.
ТАСС
Категории: общество, в мире, чп и криминал
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