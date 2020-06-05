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В университете Миннеаполиса учредили стипендию Джорджа Флойда



Президент Северного центрального университета Миннеаполиса (штат Миннесота) Скотт Хэгэн во время мемориальной службы объявил об учреждении стипендии имени Джорджа Флойда, смерть которого стала поводом для массовых протестов в США, сообщает ВЗГЛЯД.

«Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров», – приводит ТАСС слова Хэгэна во время мемориальной службы по Флойду, проходившей на территории учебного заведения.

Президент Северного центрального университета Миннеаполиса сообщил, что в стипендиальный фонд уже поступили пожертвования в размере 52 тыс. долларов.

«Настало время инвестировать средства в новое поколение темнокожих американцев, которые могут и готовы стать лидерами в нашей стране (...)», – добавил Хэгон.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Во время задержания стражи порядка надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.

Прощание с Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне в Техасе. Его похоронят 9 июня на одном из кладбищ города.
vz.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, США, протесты, войска
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добавлена сегодня, 5 июня, 16:00

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