Создана интерактивная карта еврейского наследия Литвы 🔊 Воспроизвести



В Литве создана интерактивная карта еврейского наследия страны, в нее внесено более 200 объектов, сообщила в пятницу Ассоциация еврейского культурного наследия.



Карта предназначена для путешествующих по Литве и желающих ознакомится с историей еврейских общин и поселений, увидеть оставшиеся каменные и деревянные синагоги, прочие общинные здания, познакомиться с местами, которые связаны с известными людьми еврейской национальности, происхождение которых связано с Литвой.



Ожидается, что карта не только будут поощрять поездки по Литве, но и интерес к истории и наследию евреев Литвы.



По словам создателей, карта будет постоянно дополняться новыми объектами, историями, изображениями. В будущем на основании этой карты планируется предложить тематические, региональные маршруты, маршруты выходных дней не только для объектов еврейской культуры, но и внести прочие достопримечательности, учреждения общественного питания и возможности гостиничного сектора.



К концу лета планируется создать и версию карты на английском языке.



Карта создана при частичном финансировании Евросоюза. Ее можно найти по адресу https://www.jewish-heritage-lithuania.org/lt/paveldo-zemelapis/ В Литве создана интерактивная карта еврейского наследия страны, в нее внесено более 200 объектов, сообщила в пятницу Ассоциация еврейского культурного наследия.Карта предназначена для путешествующих по Литве и желающих ознакомится с историей еврейских общин и поселений, увидеть оставшиеся каменные и деревянные синагоги, прочие общинные здания, познакомиться с местами, которые связаны с известными людьми еврейской национальности, происхождение которых связано с Литвой.Ожидается, что карта не только будут поощрять поездки по Литве, но и интерес к истории и наследию евреев Литвы.По словам создателей, карта будет постоянно дополняться новыми объектами, историями, изображениями. В будущем на основании этой карты планируется предложить тематические, региональные маршруты, маршруты выходных дней не только для объектов еврейской культуры, но и внести прочие достопримечательности, учреждения общественного питания и возможности гостиничного сектора.К концу лета планируется создать и версию карты на английском языке.Карта создана при частичном финансировании Евросоюза. Ее можно найти по адресу https://www.jewish-heritage-lithuania.org/lt/paveldo-zemelapis/ BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: евреи, община, карта, здание География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии