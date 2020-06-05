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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Создана интерактивная карта еврейского наследия Литвы
В Литве создана интерактивная карта еврейского наследия страны, в нее внесено более 200 объектов, сообщила в пятницу Ассоциация еврейского культурного наследия.
Карта предназначена для путешествующих по Литве и желающих ознакомится с историей еврейских общин и поселений, увидеть оставшиеся каменные и деревянные синагоги, прочие общинные здания, познакомиться с местами, которые связаны с известными людьми еврейской национальности, происхождение которых связано с Литвой.
Ожидается, что карта не только будут поощрять поездки по Литве, но и интерес к истории и наследию евреев Литвы.
По словам создателей, карта будет постоянно дополняться новыми объектами, историями, изображениями. В будущем на основании этой карты планируется предложить тематические, региональные маршруты, маршруты выходных дней не только для объектов еврейской культуры, но и внести прочие достопримечательности, учреждения общественного питания и возможности гостиничного сектора.
К концу лета планируется создать и версию карты на английском языке.
Карта создана при частичном финансировании Евросоюза. Ее можно найти по адресу https://www.jewish-heritage-lithuania.org/lt/paveldo-zemelapis/
География: Литва
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