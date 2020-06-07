Не дожидаясь беды 🔊 Воспроизвести







В последнее время следователей Алитусского округа можно всё чаще видеть в самых удалённых уголках этого края, и это никак не связано с каким-нибудь возможным всплеском преступности на хуторах. Всё гораздо прозаичнее.



Осуществляя план, утверждённый Генеральным комиссаром полиции Литвы Ренатасом Пожелой и стремясь обеспечить безопасность сельского населения, все главные следователи, работающие в полиции Алитусском округе, посещают одиноких пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями, то есть тех, кто потенциально может стать жертвой преступления.



При проведении профилактических мероприятий сотрудники полиции общаются со старостами сянюний, их помощниками и социальными работниками.



Цель этого плана - установить прямую связь главных следователей с местным сообществом, выявляя не только проблемные места, но и тех жителей, которым грозит опасность. Представители полиции во время встреч с жителями сельских районов делятся соответствующей информацией и контактами, устанавливая обратную связь между гражданами и представителями полиции, ответственными за данную территорию. Встречи планируется повторять несколько раз в год, чтобы сотрудники полиции были знакомы с местным населением, его проблемами, а в случае опасности люди знали, куда следует обращаться за помощью. Осуществляя план, утверждённый Генеральным комиссаром полиции Литвы Ренатасом Пожелой и стремясь обеспечить безопасность сельского населения, все главные следователи, работающие в полиции Алитусском округе, посещают одиноких пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями, то есть тех, кто потенциально может стать жертвой преступления.При проведении профилактических мероприятий сотрудники полиции общаются со старостами сянюний, их помощниками и социальными работниками.Цель этого плана - установить прямую связь главных следователей с местным сообществом, выявляя не только проблемные места, но и тех жителей, которым грозит опасность. Представители полиции во время встреч с жителями сельских районов делятся соответствующей информацией и контактами, устанавливая обратную связь между гражданами и представителями полиции, ответственными за данную территорию. Встречи планируется повторять несколько раз в год, чтобы сотрудники полиции были знакомы с местным населением, его проблемами, а в случае опасности люди знали, куда следует обращаться за помощью.



А на ближайшее время запланированы новые встречи, в новых местах.



Фото предоставлено пресс-службой Главного полицейского комиссариата Алитусского округа











Первые встречи представителей полиции состоялись со старостами и социальными работниками, работающими в населённых пунктах Мирославас, Симнас, Крокялаукис, Бутримоняй. Вместе они пообщались с жителями соседних мест, напомнили им о риске стать жертвами преступлений и мерах безопасности.А на ближайшее время запланированы новые встречи, в новых местах. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал Ключевые слова: Алитус, полиция, хутор, Алитусский — статья прочитана 118 раз Комментарии