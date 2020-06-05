Литовский триптих: три вечера в «Балтийском доме» 🔊 Воспроизвести К юбилею Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» на сайте и в группе театра ВКонтакте прошли трансляции трех знаковых спектаклей трех выдающихся литовских режиссеров, о чём уже сообщал "Обзор".



Организаторы фестиваля сообщили "Обзору" о количестве просмотров. Их статистика, признаемся, несколько удивила.



В этом году Международному театральному фестивалю «Балтийский дом» исполняется 30 лет. На протяжении всей своей истории фестиваль открывал ценителям театра новые имена. И в первую очередь - имена режиссеров Балтийского региона. Эймунтас Някрошюс и Римас Туминас, Оскарас Коршуновас и Эльмо Нюганен … Сегодня их знают во всем мире.



За тридцать лет фестиваль вырос, стал эдаким европейским франтом с чистой петербургской душой, отличным театральным вкусом и со множеством друзей по всему миру! И самое главное: фестиваль, сохраняя традиции, открыт всему новому. Вот и сейчас, когда театральная жизнь перешла в онлайн формат, «Балтийский дом» предложил своим зрителям уникальную программу трансляций, получившую название Литовский триптих. В этом году Международному театральному фестивалю «Балтийский дом» исполняется 30 лет. На протяжении всей своей истории фестиваль открывал ценителям театра новые имена. И в первую очередь - имена режиссеров Балтийского региона. Эймунтас Някрошюс и Римас Туминас, Оскарас Коршуновас и Эльмо Нюганен … Сегодня их знают во всем мире.За тридцать лет фестиваль вырос, стал эдаким европейским франтом с чистой петербургской душой, отличным театральным вкусом и со множеством друзей по всему миру! И самое главное: фестиваль, сохраняя традиции, открыт всему новому. Вот и сейчас, когда театральная жизнь перешла в онлайн формат, «Балтийский дом» предложил своим зрителям уникальную программу трансляций, получившую название Литовский триптих.











29 мая – «Ромео и Джульетта», реж. Оскарас Коршуновас



«В этом спектакле я хотел проанализировать, как ненависть становится основой для разделения общества, – говорит о своей постановке режиссер Оскарас Коршуновас. – И как любовь сводит на нет эту разницу. Любовь создает свободу, а в свободе нет противоположностей. К сожалению, Ромео и Джульетта находят свою свободу только в смерти».



Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции - 79 126.











30 мая – «Маскарад», реж. Римас Туминас



Интриги, сплетни, откровения закрывшихся масками лицедеев позволяют творить любые дела, не ведая стыда. Человек от рождения носит маски, а что ему удаётся скрыть под ними – можно только догадываться.



Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции - 19 395.











31 мая – «Отелло», реж. Эймунтас Някрошюс



Режиссер исследует отношения персонажей в условиях тотальной игры, которую они ведут друг с другом. При этом они предчувствуют, каков должен быть финал. Постепенно, по мере того, как играть становится все опаснее, трагическая интонация замедляет темп спектакля, под конец лишая героев любого желания сделать последний шаг.



Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции - 112 609. С 29 по 31 мая в 18.00 на сайте и в социальных сетях театра зрители могли посмотреть три знаковых спектакля трех выдающихся литовских режиссеров. Пожалуй, это тот редкий случай, когда все новое – это совсем не забытое старое!«В этом спектакле я хотел проанализировать, как ненависть становится основой для разделения общества, – говорит о своей постановке режиссер Оскарас Коршуновас. – И как любовь сводит на нет эту разницу. Любовь создает свободу, а в свободе нет противоположностей. К сожалению, Ромео и Джульетта находят свою свободу только в смерти».Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции -Интриги, сплетни, откровения закрывшихся масками лицедеев позволяют творить любые дела, не ведая стыда. Человек от рождения носит маски, а что ему удаётся скрыть под ними – можно только догадываться.Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции -Режиссер исследует отношения персонажей в условиях тотальной игры, которую они ведут друг с другом. При этом они предчувствуют, каков должен быть финал. Постепенно, по мере того, как играть становится все опаснее, трагическая интонация замедляет темп спектакля, под конец лишая героев любого желания сделать последний шаг.Количество просмотров спектакля в рамках организованной «Балтийским домом» трансляции - Инф. «Обзора» Категории: культура, в России Ключевые слова: «Ромео и Джульетта», «Балтийский дом», Оскарас Коршуновас, Международный театральный фестиваль — статья прочитана 145 раз Комментарии