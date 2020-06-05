Выпускается почтовая марка в честь Виленского гаона 🔊 Воспроизвести



В пятницу литовская почта Lietuvos pastas выпускает почтовую марку в честь 300-летия Виленского гаона.



300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана, более известного как Виленский гаон, отмечалось 23 апреля. В его честь, а также в честь 700-летней истории евреев в Литве 2020 год объявлен Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы. Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.



Номинал почтовой марки – 0,81 евро, поэтому письма с этой маркой можно отправлять за границу. Вместе с почтовым знаком будет выпущен и конверт первого дня, сообщила почта.



В пятницу литовская почта Lietuvos pastas выпускает почтовую марку в честь 300-летия Виленского гаона.300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана, более известного как Виленский гаон, отмечалось 23 апреля. В его честь, а также в честь 700-летней истории евреев в Литве 2020 год объявлен Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы. Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.Номинал почтовой марки – 0,81 евро, поэтому письма с этой маркой можно отправлять за границу. Вместе с почтовым знаком будет выпущен и конверт первого дня, сообщила почта. BNS Категории: политика, культура, в мире, история Ключевые слова: память, марка, наследие, Виленский Гаон, Гаон, рукописи География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии