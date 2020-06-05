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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Выпускается почтовая марка в честь Виленского гаона
В пятницу литовская почта Lietuvos pastas выпускает почтовую марку в честь 300-летия Виленского гаона.
300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана, более известного как Виленский гаон, отмечалось 23 апреля. В его честь, а также в честь 700-летней истории евреев в Литве 2020 год объявлен Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы. Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.
Номинал почтовой марки – 0,81 евро, поэтому письма с этой маркой можно отправлять за границу. Вместе с почтовым знаком будет выпущен и конверт первого дня, сообщила почта.
География: Литва
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