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Выпускается почтовая марка в честь Виленского гаона



В пятницу литовская почта Lietuvos pastas выпускает почтовую марку в честь 300-летия Виленского гаона.

300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана, более известного как Виленский гаон, отмечалось 23 апреля. В его честь, а также в честь 700-летней истории евреев в Литве 2020 год объявлен Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы. Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.

Номинал почтовой марки – 0,81 евро, поэтому письма с этой маркой можно отправлять за границу. Вместе с почтовым знаком будет выпущен и конверт первого дня, сообщила почта.

BNS
Категории: политика, культура, в мире, история
Ключевые слова: память, марка, наследие, Виленский Гаон, Гаон, рукописи
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 июня, 11:30

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