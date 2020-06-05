Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией 🔊 Воспроизвести Reuters © Florion Goga



Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.



По его словам, оборонное ведомство страны отмечает рост турецких провокаций в последнее время.



«Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооружённых сил», — цитирует его



Вместе с этим он отдельно подчеркнул готовность Греции к военному противостоянию с Турцией.



«Именно так!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.По его словам, оборонное ведомство страны отмечает рост турецких провокаций в последнее время.«Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооружённых сил», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.Вместе с этим он отдельно подчеркнул готовность Греции к военному противостоянию с Турцией.«Именно так!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Греция, конфликт, Турция — статья прочитана 394 раза Комментарии