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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Греция заявила о готовности к военному конфликту с Турцией
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил в эфире телеканала Star, что страна готова к военным действиям против Турции ради защиты своих суверенных прав.
По его словам, оборонное ведомство страны отмечает рост турецких провокаций в последнее время.
«Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооружённых сил», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.
Вместе с этим он отдельно подчеркнул готовность Греции к военному противостоянию с Турцией.
«Именно так!» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В марте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
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