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Тысячи “ошибок” Тегнелла. Новости от FITZROY на 5 июня

Andrew Kelly | Reuters


Шведский эпидемиолог признал, что ошибся, но мир извлечёт из этого пользу

Китай ускоряет подготовку своей криптовалюты, чтобы не зависеть от США на финансовом рынке

Норвегия: оползень утащил в море восемь домов

“Если от многого взять немножко…”. Румынская банда незаметно награбила на миллиард

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Что отмечает Венгрия в День единения?

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 169 раз
добавлена сегодня, 5 июня, 09:35

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