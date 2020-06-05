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Законопроект о расширении санкций в отношении Северного потока - 2 внесен в Сенат США

© Paul Langrock/Nord Stream 2


Предполагаемые рестрикции распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, сообщает ТАСС.

Американские сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) в четверг внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Баррассо.

"Новый законопроект разъясняет, что санкции США, относящиеся к "Северному потоку - 2", распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие, и на тех, кто предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги, а также на компании, которые предоставят сертификацию газопроводу "Северный поток - 2" на начало операций", - говорится в заявлении.
ТАСС
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: США, санкции, СП-2
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добавлена сегодня, 5 июня, 10:00

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