Великая американская мечта накренилась влево 🔊 Воспроизвести



Нынешние беспорядки в США – крупнейшие со времен убийства Мартина Лютера Кинга в 1968-м и по формату во всем очень похожие. Кроме главного.



52 года назад чашу терпения темнокожего населения США переполнило убийство их любимца, лауреата Нобелевской премии, доктора философии, ученика Махатмы Ганди проповедника Кинга. Беспорядки вспыхнули в 110 городах.



Весной 2020-го толпа взбунтовалась после убийства никому не известного Джорджа Флойда. Бывшего музыканта, бывшего бандита, так и не сделавшего внятной карьеры нигде. Отсидевшего, а недавно уволенного с работы, потому что из-за кризиса ресторан, где Джордж трудился охранником, закрыли. Он пошел купить что-то в супермаркете, а кассирше показалось, что купюра фальшивая, и она вызвала полицию. Прибывшему полицейскому (18 жалоб на превышение полномочий и два убийства) показалось, что Джордж под травкой, и он придавил подозреваемого коленом. Со всем известными последствиями. Нынешние беспорядки в США – крупнейшие со времен убийства Мартина Лютера Кинга в 1968-м и по формату во всем очень похожие. Кроме главного.52 года назад чашу терпения темнокожего населения США переполнило убийство их любимца, лауреата Нобелевской премии, доктора философии, ученика Махатмы Ганди проповедника Кинга. Беспорядки вспыхнули в 110 городах.Весной 2020-го толпа взбунтовалась после убийства никому не известного Джорджа Флойда. Бывшего музыканта, бывшего бандита, так и не сделавшего внятной карьеры нигде. Отсидевшего, а недавно уволенного с работы, потому что из-за кризиса ресторан, где Джордж трудился охранником, закрыли. Он пошел купить что-то в супермаркете, а кассирше показалось, что купюра фальшивая, и она вызвала полицию. Прибывшему полицейскому (18 жалоб на превышение полномочий и два убийства) показалось, что Джордж под травкой, и он придавил подозреваемого коленом. Со всем известными последствиями.



С великой американской мечты, в которую верили поколениями (кстати, не только в США), в этот кризис окончательно слезла позолота. Десятки лет молодых людей учили: до славы и богатства один шаг, ты живешь в стране великих возможностей, дерзай! А если есть ум и немного денег, получай хорошее образование, и тогда тем более все двери открыты. Оказалось, не все. Не открыты. И образование не факт, что поможет. И еще не факт, что удастся его получить.



Они чувствуют себя обманутыми и поэтому громят витрины, не выдвигая никаких конкретных требований. Кроме одного – "Справедливости!" Мы наблюдаем великое "полевение" Америки. Посмотрим, к чему это приведет.



Автор: Юлия Шамаль для В толпе, громящей Манхэттен, в толпе, загнавшей Трампа в бункер, много белых. Да, среди них подростки, да, среди них радикалы, да, кровь бурлит и эмоции. И всё же: что им до 46-летнего чернокожего лузера, каким, да простит меня его родня, был Джордж Флойд? Ничего, кроме одного. Многие узнали в его истории свою.С великой американской мечты, в которую верили поколениями (кстати, не только в США), в этот кризис окончательно слезла позолота. Десятки лет молодых людей учили: до славы и богатства один шаг, ты живешь в стране великих возможностей, дерзай! А если есть ум и немного денег, получай хорошее образование, и тогда тем более все двери открыты. Оказалось, не все. Не открыты. И образование не факт, что поможет. И еще не факт, что удастся его получить.Они чувствуют себя обманутыми и поэтому громят витрины, не выдвигая никаких конкретных требований. Кроме одного – "Справедливости!" Мы наблюдаем великое "полевение" Америки. Посмотрим, к чему это приведет.Автор: Юлия Шамаль для ТЕЛЕЦЕНТР tele-center.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 106 раз Комментарии