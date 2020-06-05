Эксперты оценили сообщения СМИ о «русском следе» в кораблях Маска 🔊 Воспроизвести



«Формально первый отдельный грузовой корабль появился в России. При этом беспилотные испытания американского корабля Gemini прошли раньше, чем у «Прогресса», – сказал газете



«Концепцию возить грузы и людей отдельно придумали очень давно. Идея простая: если идут интенсивные грузопотоки, то разумно, что к перевозке людей предъявляются одни требования, а к перевозке грузов – другие. Считать это прорывом или чисто русским изобретением нельзя», – сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Формально первый отдельный грузовой корабль появился в России. При этом беспилотные испытания американского корабля Gemini прошли раньше, чем у «Прогресса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев. Так он прокомментировал подозрения немецких СМИ в том, что Илон Маск перенял концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских».«Концепцию возить грузы и людей отдельно придумали очень давно. Идея простая: если идут интенсивные грузопотоки, то разумно, что к перевозке людей предъявляются одни требования, а к перевозке грузов – другие. Считать это прорывом или чисто русским изобретением нельзя», – сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Формально, конечно, первый отдельный грузовой корабль «Прогресс» появился в России. При этом беспилотные испытания американского корабля Gemini можно рассматривать как полеты «грузовиков». И они появились раньше, чем «Прогресс», – отметил Моисеев.



В свою очередь членкор Российской академии космонавтики Андрей Ионин также считает, что журналисты Der Tagesspiegel «заблуждаются».



«Такое разделение продиктовано принципом разных требований: человека надо доставить в космос быстро и безопасно, а груз – дешево и вовремя. Исходя из этих соображений потоки лучше разделить, что подтверждается решениями и Сергея Королева, и Илона Маска», – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД.



В то же время эксперты согласились с мнением гендиректора НПП «Звезда» Сергея Позднякова, сравнившего российский «Союз» с военным самолетом, а Crew Dragon – с дорогой яхтой, которая неизвестно как поведет себя в случае «шторма».



«Союз» действительно минималистичен, но его военный стиль продиктован военным происхождением.



А вот Crew Dragon очень просторный и комфортный. Там экраны-touchpad вместо ручек управления. Он похож на что-то комфортное и роскошное, чего раньше не было», – отметил Моисеев.



«Что касается вопросов безопасности – первый запуск Crew Dragon отменили не из-за плохой погоды, а из-за того, что по трассе полета могли быть штормовые условия. Но за 60 лет космонавтики Dragon стал девятым пилотируемым кораблем. Те требования по безопасности, которые от SpaceX потребовало NASA, были беспрецедентно жесткие и не идут ни в какое сравнение с тем, что было раньше», – заключил эксперт.



Накануне немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских».



«Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой «постшаттловской» концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», – сказано в тексте, в котором указано также на то, что «русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей».



Ранее во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из NASA, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. Не исключено, что и россияне будут добираться на орбиту при помощи ракет компании SpaceX, частной фирмы миллиардера-изобретателя Илона Маска.



Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».



Напомним, во вторник летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту, рассказал о том, насколько надежны ракеты и пилотируемые корабли фирмы SpaceX.



vz.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: ракета, запуск, Маск — статья прочитана 134 раза Комментарии