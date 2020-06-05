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Правительство Германии выделит 130 млрд евро на оживление экономики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц на представлении конъюнктурного пакета, 3 июня 2020 года


До конца года в ФРГ будет снижена ставка НДС, семьям выплатят по 300 евро на ребенка, а пострадавшему от локдауна бизнесу выделят до 25 млрд евро. Такие меры согласовало правительство ФРГ, сообщает DW.
Правительственная коалиция ФРГ - блок христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала так называемый конъюнктурный пакет в размере 130 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздним вечером в среду, 3 июня, после 12-часовых консультаций.

"Нам предстоит справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти из него сильными и заложили сегодня хороший фундамент для этого", - подчеркнула Меркель.



Снижение НДС, выплаты семьям, помощь бизнесу

Всего документ состоит из 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в этот период тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов. Кроме того, семьи получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. С 2021 года за счет государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. Увеличатся субсидии на покупку электромобилей.

В документе заложена и дополнительная помощь для отраслей, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На период с июня до августа на эти цели заложено до 25 млрд евро.
dw.com
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 5 июня, 14:00

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