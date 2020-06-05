Правительство Германии выделит 130 млрд евро на оживление экономики 🔊 Воспроизвести Канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц на представлении конъюнктурного пакета, 3 июня 2020 года



До конца года в ФРГ будет снижена ставка НДС, семьям выплатят по 300 евро на ребенка, а пострадавшему от локдауна бизнесу выделят до 25 млрд евро. Такие меры согласовало правительство ФРГ, сообщает До конца года в ФРГ будет снижена ставка НДС, семьям выплатят по 300 евро на ребенка, а пострадавшему от локдауна бизнесу выделят до 25 млрд евро. Такие меры согласовало правительство ФРГ, сообщает DW



"Нам предстоит справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти из него сильными и заложили сегодня хороший фундамент для этого", - подчеркнула Меркель.



Kanzlerin #Merkel zu #Konjunkturpaket und #Zukunftspaket: Wir haben die schwerste Krise in der wirtschaftlichen Entwicklung in der bundesdeutschen Geschichte zu bewältigen. Wir wollen gemeinsam stark wieder herauskommen und dafür haben wir heute einen guten Grundstein gelegt. pic.twitter.com/IIHfiUCPaD — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 3, 2020



Снижение НДС, выплаты семьям, помощь бизнесу



Всего документ состоит из 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в этот период тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов. Кроме того, семьи получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. С 2021 года за счет государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. Увеличатся субсидии на покупку электромобилей.



В документе заложена и дополнительная помощь для отраслей, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На период с июня до августа на эти цели заложено до 25 млрд евро. Правительственная коалиция ФРГ - блок христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала так называемый конъюнктурный пакет в размере 130 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поздним вечером в среду, 3 июня, после 12-часовых консультаций."Нам предстоит справиться с тяжелейшим экономическим кризисом в истории ФРГ. Мы хотим вместе выйти из него сильными и заложили сегодня хороший фундамент для этого", - подчеркнула Меркель.Всего документ состоит из 57 пунктов. Среди основных мер - снижение налога на добавленную стоимость (НДС) с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка НДС в этот период тоже будет снижена - с 7 до 5 процентов. Кроме того, семьи получат единовременную выплату в размере 300 евро на каждого ребенка. С 2021 года за счет государственных субсидий будут уменьшены цены на электричество для населения и бизнеса. Увеличатся субсидии на покупку электромобилей.В документе заложена и дополнительная помощь для отраслей, наиболее пострадавших от локдауна - прежде всего туристического и ресторанного бизнеса. На период с июня до августа на эти цели заложено до 25 млрд евро. dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 48 раз Комментарии