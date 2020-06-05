Экс-еврокомиссар: север Европы не сможет выйти из кризиса Covid-19 победителем при «раненом» юге 🔊 Воспроизвести



Преодоление нынешнего кризиса и его последствий потребует нового соглашения о Евросоюзе — соответствующего XXI веку. ЕС должен стать крепким в организационно-правовом, социальном и экономическом планах и стратегически автономный союзом, считает бывший еврокомиссар Анна Диамантопулу, пишет



Тем, кто работает в структурах Европейского Союза, необходимо осознавать, что наиважнейшими являются интересы Союза в целом — и действовать соответственно. Политические действия должны быть основаны на твердой уверенности в том, что национальные интересы включаются в общеевропейское благо. Это применимо при любых обстоятельствах, в том числе и во время второй фазы пандемического кризиса. Преодоление нынешнего кризиса и его последствий потребует нового соглашения о Евросоюзе — соответствующего XXI веку. ЕС должен стать крепким в организационно-правовом, социальном и экономическом планах и стратегически автономный союзом, считает бывший еврокомиссар Анна Диамантопулу, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm.lv.Тем, кто работает в структурах Европейского Союза, необходимо осознавать, что наиважнейшими являются интересы Союза в целом — и действовать соответственно. Политические действия должны быть основаны на твердой уверенности в том, что национальные интересы включаются в общеевропейское благо. Это применимо при любых обстоятельствах, в том числе и во время второй фазы пандемического кризиса. Север Европы не сможет выйти из кризиса победителем при «раненом» юге, считает Анна Диамантопулу, в прошлом — еврокомиссар по вопросам занятости и социальной политики, ныне – президент аналитического центра DIKTIO по вопросам реформ в Греции и Европе, член совета общеевропейского «мозгового центра» European Council on Foreign Relations (ECFR).



Будут ли Урсула фон дер Ляйен и члены Еврокомиссии действовать как национальные политики, представляющие свои страны, или как европейские государственные деятели, которые поддерживают единство, солидарность и согласованность действий стран-участниц? Таким вопросом Анна Диамантопулу задается в программной статье, опубликованной на портале ECFR.



Для преодоления кризиса, вызванного пандемией, Еврокомиссии предстоит решить, по мнению экс-еврокомиссара, по меньшей мере пять наиболее серьезных задач, которые одновременно создают большие возможности для строительства Европы будущего.



1. Кризис является всеобъемлющим — и ответ должен быть таким же



В Европе существует консенсус по поводу того, что кризис не был вызван каким-то одним субъектом, и также не может быть урегулирован в одиночку, и что в нем нет ни виноватых, ни судей. Кризис был вызван внешними факторами, а не структурными проблемами или неэффективным управлением в отдельных странах Евросоюза. Пандемия Covid-19 продемонстрировала важность международных организаций для решения международных вопросов.



2. Европа должна обеспечить финансирование, необходимое для преодоления кризиса — и сделать это любым необходимым способом



Высокопоставленные европейские политики согласны, что в экономики стран ЕС понадобится влить большие суммы для борьбы с пандемией и дальнейшей стабилизации. Однако первоначально были разногласия по поводу того, в какой форме должны предоставляться эти деньги.



Главный вопрос: как следует выделять средства — через займы или субсидии?



Недавняя инициатива Германии и Франции по созданию фонда восстановления, а также предложение Комиссии о пакете помощи в объеме 750 млрд евро (в основном в форме грантов, финансируемых за счет совместного выпуска долговых обязательств) — решают эту дилемму и формируют соглашение исторического значения.



Эти меры нарушают два табу — запрет на увеличение бюджета без параллельного увеличения взносов стран-участниц и запрет на выдачу гарантий по определенным видам долгов.



3. Крайне необходимый организационно-правовой шаг вперед уже сделан



Решение Конституционного суда Германии по поводу Европейского центрального банка (ЕЦБ) в начале мая создало головоломку для ЕС. Однако важно, что политические деятели Германии, в том числе канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц, выступили за продолжение политики ЕЦБ, а также поддержали его роль «денежного зонта» для Европы в случае «проливного дождя».



В то же время решение суда дало сигнал политикам: необходимо занять четкую позицию в отношении будущего европейского проекта.



Правительства стран должны решить, следует ли ЕС проводить многоуровневую политику дальнейшей интеграции или смириться с постоянными правовыми и политическими трениями. Первый вариант может дать в итоге крепкий и процветающий союз, второй обрекает ЕС на застой и отставание от остального мира.



4. Стратегическая автономия — ключевое условие



Первый этап пандемии показал, что Европе необходимо защищать свой внутренний рынок. Это означает, что ЕС должен противостоять агрессивной скупке активов и искажению рынка азиатскими корпорациями, получающими государственную помощь.



Это вредно для европейской промышленности и может привести к дальнейшему перемещению производств в Азию. Это также угрожает усилить зависимость Европы от других рынков — даже в отношении таких крайне необходимых товаров, как лекарства или медицинское и защитное оборудование.



Поэтому ЕС следует серьезно относиться к своей промышленной политике, создавая систему правил и ограничений для защиты европейской промышленности, которая должна стать самодостаточной или, по крайней мере, менее зависимой от Китая.



5. Европе необходимо разработать надежную внешнюю политику для неопределенного пока будущего «после пандемии"



США переживают геополитическое отступление, Китай наступает.



Пандемия может вызвать значительные геополитические сдвиги во многих регионах, что может привести к новому миграционному кризису.



Соответственно, ЕС должен подготовиться к такому повороту событий в рамках обновления и унификации своей внешней, оборонной и миграционной политики.



Европейским лидерам нужно не только внедрять краткосрочные ответные меры для борьбы с пандемией, но и разработать согласованный план по созданию мощного и глобально вовлеченного ЕС, который будет играть ведущую роль в мировой политике в пост-коронавирусную эпоху. press.lv Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 73 раза Комментарии