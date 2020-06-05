Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России 🔊 Воспроизвести Источник изображения: Газета.Ру



Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой вывести страну из зависимости от российского рынка. Об этом сообщает



Лукашенко отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.



«Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой вывести страну из зависимости от российского рынка. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.Лукашенко отметил, что экономический рост должен основываться на экспорте и внешнем спросе.«Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал президент. Он указал на необходимость «серьезных подвижек» в поиске новых рынков и развитии экспорта в странах ближнего и дальнего зарубежья.



Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает БелТА.



Накануне глава государства подписал указ об отставке правительства. С 2018 года белорусский Совет министров возглавлял Сергей Румас.



Ранее Лукашенко заявил, что новый состав правительства будет сформирован до выборов президента. Он отметил, что это принципиальный вопрос, так как важно, чтобы избиратели видели, с кем предстоит работать главе государства.



Парламент Беларуси назначил дату проведения очередных президентских выборов на 9 августа. rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в Беларуси Ключевые слова: отставка, премьер, президент, правительство, кандидатура География: Белоруссия — статья прочитана 128 раз Комментарии