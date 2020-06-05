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Спикер выдвигает в судьи КС главу Департамента по вопросам права Сейма
Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис предлагает назначить судьей Конституционного суда (КС) главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса.
"Внесено зарегистрированное выдвижение, я предлагаю главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса", – сказал в четверг журналистам председатель Сейма.
"Эта кандидатура согласован с большинством фракций, и упоминалась отдельными членами правящих фракций как возможный кандидат", – сказал глава парламента.
Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние
География: Литва
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