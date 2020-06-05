Спикер выдвигает в судьи КС главу Департамента по вопросам права Сейма 🔊 Воспроизвести



Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис предлагает назначить судьей Конституционного суда (КС) главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса.



"Внесено зарегистрированное выдвижение, я предлагаю главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса", – сказал в четверг журналистам председатель Сейма.



"Эта кандидатура согласован с большинством фракций, и упоминалась отдельными членами правящих фракций как возможный кандидат", – сказал глава парламента. Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис предлагает назначить судьей Конституционного суда (КС) главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса."Внесено зарегистрированное выдвижение, я предлагаю главу Департамента по вопросам права канцелярии Сейма Андрюса Кабишайтиса", – сказал в четверг журналистам председатель Сейма."Эта кандидатура согласован с большинством фракций, и упоминалась отдельными членами правящих фракций как возможный кандидат", – сказал глава парламента. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 49 раз Комментарии