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Главы МИД Литвы и Беларуси обсудили БелАЭС

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Министры иностранных дел Литвы и Беларуси в четверг обсудили проблематику Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), которую Литва критикует, диверсификацию энергоресурсов, а также выделяемую Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.

Литовский МИД сообщил, что министр Линас Линкявичюс во время телефонной беседы призвал белорусского коллегу Владимира Макея продолжить диалог по политическим и экономическим вопросам, а также акцентировал обязательства Беларуси по безопасности БелАЭС.

"Я напоминаю политические соглашения по строящейся в Островце атомной станции и обещание Беларуси, данное Еврокомиссии, о реализации рекомендаций международных экспертов до начала работы электростанции", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс.
Он утверждает, что Литва и далее будет способствовать диверсификации импорта энергоресурсов в Беларусь. На этой неделе в Клайпеде ожидается прибытие танкера с американской нефтью, предназначенной для Беларуси.

Глава литовской дипломатии также информировал В. Макея о принятом в среду решении правительства Литвы предоставить 50 тыс. евро гуманитарной помощи Беларуси в борьбе с пандемией, а также призвал Минск реализовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Л. Линкявичюс выразил надежду на то, что приближающиеся президентские выборы в Беларуси пройдут с соблюдением международных стандартов, что будут созданы равные условия для всех кандидатов, а также для самовыражения гражданского общества.
BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: безопасность, угроза, МИД, бойкот, БелАЭС
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добавлена сегодня, 4 июня, 19:30

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