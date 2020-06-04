Главы МИД Литвы и Беларуси обсудили БелАЭС 🔊 Воспроизвести Архивное фото



Министры иностранных дел Литвы и Беларуси в четверг обсудили проблематику Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), которую Литва критикует, диверсификацию энергоресурсов, а также выделяемую Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.



Литовский МИД сообщил, что министр Линас Линкявичюс во время телефонной беседы призвал белорусского коллегу Владимира Макея продолжить диалог по политическим и экономическим вопросам, а также акцентировал обязательства Беларуси по безопасности БелАЭС.



"Я напоминаю политические соглашения по строящейся в Островце атомной станции и обещание Беларуси, данное Еврокомиссии, о реализации рекомендаций международных экспертов до начала работы электростанции", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс. Министры иностранных дел Литвы и Беларуси в четверг обсудили проблематику Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), которую Литва критикует, диверсификацию энергоресурсов, а также выделяемую Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией коронавируса.Литовский МИД сообщил, что министр Линас Линкявичюс во время телефонной беседы призвал белорусского коллегу Владимира Макея продолжить диалог по политическим и экономическим вопросам, а также акцентировал обязательства Беларуси по безопасности БелАЭС."Я напоминаю политические соглашения по строящейся в Островце атомной станции и обещание Беларуси, данное Еврокомиссии, о реализации рекомендаций международных экспертов до начала работы электростанции", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичюс. Он утверждает, что Литва и далее будет способствовать диверсификации импорта энергоресурсов в Беларусь. На этой неделе в Клайпеде ожидается прибытие танкера с американской нефтью, предназначенной для Беларуси.



Глава литовской дипломатии также информировал В. Макея о принятом в среду решении правительства Литвы предоставить 50 тыс. евро гуманитарной помощи Беларуси в борьбе с пандемией, а также призвал Минск реализовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.



Л. Линкявичюс выразил надежду на то, что приближающиеся президентские выборы в Беларуси пройдут с соблюдением международных стандартов, что будут созданы равные условия для всех кандидатов, а также для самовыражения гражданского общества. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, МИД, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 156 раз Комментарии