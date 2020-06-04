Решение ГКСЭ Литвы по премьеру очень странное – лидер оппозиции 🔊 Воспроизвести Глава партии СО-ХД Габриэлюс Ландсбергис



Решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) прекратить расследование возможного конфликта интересов премьер-министра Саулюса Сквернялиса в связи с асфальтированием улицы, на которой он проживает, является странным, утверждает лидер оппозиции.



"Очень странное решение, которое принято. По моим данным, очень редко ГКСЭ принимает решение, которым прекращается расследование. Если почитать все материалы, которые представлены, может возникнуть вопрос о том, почему премьера не оправдали, почему его вопрос повис в воздухе", – заявил в четверг журналистам Габриэлюс Ландсбергис.



"Поскольку это решение прекратить означает, что ни оправдан, ни осужден", – добавил он. Решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) прекратить расследование возможного конфликта интересов премьер-министра Саулюса Сквернялиса в связи с асфальтированием улицы, на которой он проживает, является странным, утверждает лидер оппозиции."Очень странное решение, которое принято. По моим данным, очень редко ГКСЭ принимает решение, которым прекращается расследование. Если почитать все материалы, которые представлены, может возникнуть вопрос о том, почему премьера не оправдали, почему его вопрос повис в воздухе", – заявил в четверг журналистам Габриэлюс Ландсбергис."Поскольку это решение прекратить означает, что ни оправдан, ни осужден", – добавил он. Лидер оппозиции утверждает, что остановка дела в данный момент означает, что дело просто не завершено.



"Более того – последнее предложение в выводе гласит, что с появлением новой информации расследование может быть продолжено. Это также поднимает вопросы о том, почему такое предложение возникло – есть ли возможность того, что такая информация существует. Возможно господин Я, Наркевич (министр транспорта – BNS) не ответил на какие-то вопросы, или тому подобное" – рассуждал Г. Лансбергис.



Он также обратил внимание на комментарии лидера правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса и премьера С. Сквернялиса, сделанные накануне заседания ГКСЭ – в них были сомнения по поводу будущего решения.



По словам лидера оппозиции, такие комментарии можно расценивать как давление на независимые ведомства.



"Мы знаем действительно мало демократических государств, где основные главы правящих в тот же день, когда независимое ведомство должно объявить вывод, высказывают свое мнение о методах деятельности этого ведомства", – сказал он.



В четверг Главная комиссия по служебной этике заявила, что не нашла достаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения об асфальтировании улицы, на которой проживает глава Кабмина с семьей.



Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.



Премьер отрицает, что знал о том, какой улице выделяются средства.



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что рад решению Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), в котором констатирует, что нет достаточных данных, чтобы установить, что глава правительства вступил в конфликт частных и общественных интересов в вопросе финансирования асфальтирования улицы, на которой он проживает.



"Я действительно рад, что в этой истории дана окончательная правовая оценка, с самого первого дня в этом не сомневался", – сказал премьер журналистам в четверг. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, этика, дорога, комиссия География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии