Президент Литвы: нужно уважать решение ГКСЭ по премьеру, но это не убедит людей 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



После того, как стражи этики реабилитировали премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в вопросе выделения средств на асфальтирование улицы, на которой он проживает, президент страны Гитанас Науседа призывал уважать этого решение, одновременно акцентируя, что это не убедит людей, которые сейчас ждут асфальтирования их улиц.



"Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) приняла решение по обстоятельствам асфальтирования дороги, ведущей к дому премьера С. Сквернялиса. Оно было благосклонным к премьеру. В демократическом государстве мы обязаны уважать вывод уполномоченного государством ведомства. Здесь можно было бы поставить точку, однако... Права политиков и публичных лиц в вопросах такого рода не равны правам рядового гражданина. Они должны быть меньше!", – написал Г. Науседа на своей странице в социальной сети "Фейсбук". После того, как стражи этики реабилитировали премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в вопросе выделения средств на асфальтирование улицы, на которой он проживает, президент страны Гитанас Науседа призывал уважать этого решение, одновременно акцентируя, что это не убедит людей, которые сейчас ждут асфальтирования их улиц."Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) приняла решение по обстоятельствам асфальтирования дороги, ведущей к дому премьера С. Сквернялиса. Оно было благосклонным к премьеру. В демократическом государстве мы обязаны уважать вывод уполномоченного государством ведомства. Здесь можно было бы поставить точку, однако... Права политиков и публичных лиц в вопросах такого рода не равны правам рядового гражданина. Они должны быть меньше!", – написал Г. Науседа на своей странице в социальной сети "Фейсбук". По словам главы государства, эти права должны быть равными "лишь в том случае, если в Литве у нас есть средства и асфальт, чтобы мы могли незамедлительно асфальтировать дороги к домам каждого из нас".



"А пока дела обстоят иначе, мы асфальтирует в одном месте, а в других местах жители Литвы ждут годами, пока дорожники "обнаружат" и их район. И никто не сможет их убедить, что все здесь хорошо", – утверждает президент.



Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.



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Литовский президент Гитанас Науседа вынес на публичное обсуждение закон о превенции коррупции новой редакции: учреждения будут оцениваться по их иммунитету к коррупции, а эти данные – будут предаваться гласности, больше ответственности предусматривается и для руководителей учреждений.



Риск коррупции создает не только экономический ущерб, который может выражаться в миллиардах евро, но наносит урон и государственной демократии. В проекте предлагается реформировать действующий много лет закон о превенции коррупции так, чтобы внимание уделялось превенции, чтобы мы боролись не с последствиями, а прекрасно контролировали риски", – заявил в четверг на пресс-конференции в президентской администрации советник главы государства Дарюс Кулешюс.



В проекте закона новой редакции предусмотрено регулярное установление уровня иммунитета к коррупции ведомств и учреждений. Он будет демонстрировать, какие меры предпринимает учреждение в борьбе с коррупцией, являются ли они качественными и применяются ли на практике. Кроме того, он будет отражать результаты реализации этих мер.



Соответствие уровню иммунитета к коррупции устанавливали бы сами учреждения или ведомства, которым эти учреждения подчиняются. Критерии оценки, их порядок и периодичность могло бы установить правительство.



Согласно проекту Служба спецрасследований анализировала бы оценку ведомств и учреждений и информировала бы об этом общественность. У службы также было бы право самостоятельно оценивать уровень иммунитета ведомства к коррупции.



Кроме того, в проекте говорится, что результаты оценок могли бы влиять и на финансирование.



Также предлагается повысить ответственность руководителей, которые должны обеспечивать реализацию должного уровня превенции коррупции.



В опубликованном в начале этого года организацией Transparency International Индексе осознания коррупции Литва получила 60 баллов и баллов из 100 и была на 35-ом месте среди 180 государств мира.



В Евросоюзе Литва заняла 15-ое место из 28, на первом месте в ЕС находится Дания с 87 баллами. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, проект, закон, коррупция, обыски, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии