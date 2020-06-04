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ГКСЭ: нет данных о конфликте интересов при асфальтировании улицы премьера С. Сквернялиса
Недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения об асфальтировании улицы, на которой проживает глава Кабмина, сообщила в четверг Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).
Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.
"Главная комиссия по служебной этике (...) решила остановить расследование поведения С. Сквернялиса на заседании 30 октября 2019 года", – сообщила заместитель председателя ГКСЭ Эвелина Матулайтене.
География: Литва
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