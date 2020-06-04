Главная >> Новости >> общество, политика >> ГКСЭ: нет данных о конфликте интересов при асфальтировании улицы премьера С. Сквернялиса

ГКСЭ: нет данных о конфликте интересов при асфальтировании улицы премьера С. Сквернялиса

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис


Недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения об асфальтировании улицы, на которой проживает глава Кабмина, сообщила в четверг Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).

Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.

"Главная комиссия по служебной этике (...) решила остановить расследование поведения С. Сквернялиса на заседании 30 октября 2019 года", – сообщила заместитель председателя ГКСЭ Эвелина Матулайтене.
BNS
Категории: общество, политика
Ключевые слова: премьер, этика, дорога, комиссия
География: Литва
статья прочитана 80 раз
добавлена сегодня, 4 июня, 15:23

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка