Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Eduardo Munoz Логотип компании Apple. Архивное фото



Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает



Как сообщает телеканал, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении.



"Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", - приводит телеканал пример такого уведомления. Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.Как сообщает телеканал, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении."Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", - приводит телеканал пример такого уведомления. CNN напоминает, что фирменные магазины в США начали открывать только недавно после временного закрытия в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Некоторые из них, в том числе магазины в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, уже сообщили о кражах и вандализме.



В компании отказались дать телеканалу какие-либо комментарии по этой теме.



По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: война, США, Apple, протесты, войска, грабежи — статья прочитана 94 раза Комментарии