Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Корзинка самых дешевых продуктов в магазинах Литвы за год - в мае по сравнению с маем прошлого года - подорожала на 5,98 евро (11,3%), а за месяц - подешевела на 1,01 евро (минус 1,7%), показывает исследование, проведенное порталом мониторинга цен pricer.lt.



Компания сообщает, что самая дешевая корзинка продуктов осталась в сети Maxima – 51,99 евро (на 63 цента дешевле, чем в апреле), на втором месте - сеть Norfa с корзинкой за 55,24 евро (на 58 центов дешевле), на третье место поднялась сеть Lidl, корзинка в котором подешевела на 2,21 евро до 56,27евро.



Pricer.lt указывает, что из наблюдаемых цен на 52 продукта в мае подорожали 32, подешевели 18. Наиболее заметно подорожали яблоки, колбасы и йогурты, а на 10% и больше подорожали 20 товаров из 52 наблюдаемых. Корзинка самых дешевых продуктов в магазинах Литвы за год - в мае по сравнению с маем прошлого года - подорожала на 5,98 евро (11,3%), а за месяц - подешевела на 1,01 евро (минус 1,7%), показывает исследование, проведенное порталом мониторинга цен pricer.lt.Компания сообщает, что самая дешевая корзинка продуктов осталась в сети Maxima – 51,99 евро (на 63 цента дешевле, чем в апреле), на втором месте - сеть Norfa с корзинкой за 55,24 евро (на 58 центов дешевле), на третье место поднялась сеть Lidl, корзинка в котором подешевела на 2,21 евро до 56,27евро.Pricer.lt указывает, что из наблюдаемых цен на 52 продукта в мае подорожали 32, подешевели 18. Наиболее заметно подорожали яблоки, колбасы и йогурты, а на 10% и больше подорожали 20 товаров из 52 наблюдаемых. * * *



На следующий газовый год, который начнется в октябре, на Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) уже заказано 8,4 тераватт-часа регазификационных мощностей.



Оператор терминала Klaipedos nafta в четверг сообщил, что завершил распределение мощностей и подписал договоры с двумя клиентами. Вполне вероятно, что это предприятие Ignitis электро- и газоснабжений государственной группы Ignitis grupe и крупнейший в стране потребитель газа - йонавский завод удобрений Achema.



Другие или те же самые клиенты терминала могут заказать на нем мощности и позже. В прошлом году заранее было распределено 5 тераватт-часов, а в течение всего газового года было регазифицировано 22,139 тераватт-часа газа.



За этот газовый год, который длится с октября прошлого года по конец сентября нынешнего, на ТСПГ было принято около полусотни газовозов, до конца сентября ожидается еще 21.



За это время 69% СПГ импортировано из Норвегии, 18% - из США, 12% - из России (грузы малого объема).



ТСПГ пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии. По данным BNS, это Ignitis, Achema, компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).



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Клайпедское предприятие по производству картона Grigeo Klaipeda, загрязнявшее Куршский залив неочищенными стоками, в четверг не возобновило деятельность, как планировалось - все еще не достигнуто соглашение об очистке сточных вод с компанией Klaipedos vanduo.



Главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис в середине мая сказал, что фабрика должна возобновить работу примерно 4 июня, однако представители предприятия подтвердили BNS, что завод все еще не работает.



По словам главы Klaipedos vanduo Бенитаса Йоникаса, Grigeo Klaipeda утверждает, что продвинулась вперед в реализации предусмотренных в условиях подключения обязательств.



Он сказал, что вполне вероятно, что компания начнет принимать сточные воды "на следующей или еще на следующей неделе".



Очистительное оборудование Klaipedos vanduo с января работало на очистке загрязнений и Grigeo Klaipeda почти с максимальной мощностью, а загрязнения превышали нормы, предусмотренные в условиях подключения. После того, как в середине мая предприятие Klaipedos vanduo отказалось очищать сточные воды картонной фабрики, она была вынуждена остановить работу.



Своим очистительным оборудованием Grigeo Klaipeda пользоваться не может, потому что оно арестовано. Компания просила окружных прокуроров Клайпеды изменить это решение, однако просьба была отклонена. В досудебном расследовании компании и шести ее бывшим и нынешним руководителям и сотрудникам предъявлены подозрения. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии